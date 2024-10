video suggerito

Ilary Blasi, quanto costa il nuovo abito sportivo col maxi spacco Da quando non è più impegnata con la tv, Ilary Blasi sta lasciando spazio allo stile sportivo. Di recente, però, è riuscita a mixare comodità e glamour con un look iconico: ecco quanto costa il vestito sporty con lo spacco laterale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilary Blasi si è presa una temporanea pausa dalla tv dopo l'ultima estate "infuocata" vissuta sul palco di Battiti Live. Come sta trascorrendo queste giornate libere? Si gode la sua enorme villa romana e non di rado parte alla scoperta dell'Europa in compagnia del fidanzato Bastian Muller. Non per questo, però, ha abbandonato i fan, anzi, con loro mantiene un rapporto diretto attraverso i social, dove regolarmente posta degli estratti della sua quotidianità. È proprio quanto fatto nelle ultime ore: con dei selfie ha mostrato il nuovo look autunnale comodo e glamour, dando l'ennesima prova di amare lo stile sporty quando è lontana dai riflettori.

Il nuovo stile sporty di Ilary Blasi

Se sul palco lascia spazio all'esuberanza e agli scintillii tra vertiginosi tacchi a spillo, appariscenti paillettes e gioielli di cristalli, ma nella vita quotidiana Ilary Blasi preferisce uno stile decisamente più sporty, anche se non rinuncia mai alla sensualità che da sempre la contraddistingue.

Ilary Blasi in versione sporty

Qualche giorno fa aveva abbinato un paio di pantaloni di felpa oversize a una casacca con colletto gioiello, ora ha reinterpretato la classica tuta con un abito iconico e dal mood vintage. Nei selfie postati su Instagram ha mixato comodità e glamour con un abito sportivo decorato con dettagli d'archivio firmato Adidas. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 60 euro.

Leggi anche Ilary Blasi, il nuovo look autunnale è sporty ma col colletto gioiello tempestato di cristalli

Ilary Blasi in Adidas

Ilary Blasi con l'abito ispirato alla tuta

Si tratta di un modello fasciante che esalta le forme: è in morbido jersey di misto cotone, ha lo scollo a V, le maniche lunghe e la gonna alla caviglia con un maxi spacco laterale che lascia in vista le gambe, la sua particolarità? Sui lati il vestito è decorato con il simbolo di Adidas, le iconiche tre strisce bianche a contrasto. Per completare il tutto Ilary non ha rinunciato a qualche dettaglio griffato, dalla borsa di Chanel in total black ai bracciali preziosi di Hermès. Non sono mancati neppure gli occhiali da sole dark, che hanno aggiunto un tocco da diva al suo nuovo stile sporty. In quante prenderanno ispirazione dal look della conduttrice per la quotidianità?

Abito Adidas