Ilary Blasi, il look sportivo è total black con le scarpe da ginanstica con platform Ilary Blasi è in Germania con Bastian Muller: i due hanno trascorso l’estate insieme e ora hanno fatto tappa a Francoforte. Per una passeggiata tra le strade della città, sfoggia un look sportivo total black. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Ilary Blasi

Per Ilary Blasi le vacanze non sono ancora finite. La conduttrice ha fatto tappa a Francoforte dopo un'estate passata con i figli e il fidanzato Bastian Muller. Blasi è reduce da un periodo trascorso sulle Dolomiti, tra spa sospese nel vuoto e look griffati anche per le escursioni. Dopo essere stata in Grecia e aver trascorso un po' di giorni d'estate a Tenerife, si è fatta immortalare con un outfit sportive total black perfetto anche per l'autunno.

Il look sporty total black

Sempre più sorridente, Ilary Blasi si gode le vacanze con il compagno in attesa di settembre, quando si ritroverà in un'aula di tribunale con l'ex marito Francesco Totti. I due devono formalizzare la separazione e discutere dell'assegno di mantenimento dei figli, che l'ex capitano della Roma dovrà corrispondere all'ex moglie. Nel frattempo i due sono tornati a seguirsi sui social e si godono l'estate con i rispettivi compagni. Blasi è volata in Germania, Paese natale del compagno Bastian Muller, dove ha sfoggiato un look sportivo total black.

Ilary Blasi a Francoforte

Nelle storie Instagram la conduttrice posa in alcuni scatti realizzati a Francoforte mentre indossa un top e un paio di leggins total black. Ai piedi non mancano le sneakers più amate del 2024, ossia le Adidas Samba modello XLG con la suola più spessa che le trasforma quasi in platform. Anche queste sono rigorosamente nere con le strisce laterali bianche. Questo paio di Adidas vengono vendute a 129 euro sul sito del brand. Come una vera trendsetter, poi, Blasi le indossa con calzini bianchi in spugna, accessorio cult di questi ultimi anni. Blasi, poi, sfoggia hairstyle appena sotto le spalle dalle punte color caramello, impreziosito, da un sorriso spontaneo.