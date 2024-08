video suggerito

Ilary Blasi si gode il sole di Tenerife col completino griffato da 1000 euro Ilary Blasi è a Tenerife col compagno, le figlie e la sorella. Anche in vacanza la showgirl non rinuncia alle griffe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilary Blasi

Dopo gli impegni di lavoro, è tempo di vacanze per Ilary Blasi. La showgirl, dopo una lunga pausa dal piccolo schermo, è tornata in tv con Battiti Live: per tutta l'estate è stata al timone dello show musicale, assieme all'amico e collega Alvin. Archiviato il programma, ora per lei non sembra ci siano altri progetti imminenti in vista, anche se nel 2025 la ritroveremo in Unica 2 su Netflix (girato stavolta a Ponza). Per il momento, l'ex moglie di Francesco Totti vuole godersi l'estate assieme alla famiglia, agli amici e al compagno.

Ilary Blasi è a Tenerife

Vacanze spagnole per Ilary Blasi, partita alla volta di Tenerife assieme al compagno e alle figlie Isabel e Chanel. Presente anche la sorella Melory con la famiglia. Stanno alloggiando in una villa sul mare con terrazza panoramica e piscina. Solo pochi giorni prima la showgirl era stata in Grecia col compagno: i due amano molto viaggiare e scoprire posti nuovi, quindi appena possono fuggono lontano e si godono del tempo insieme.

Entrambi sono piuttosto riservati sulla vita di coppia: dopo la tanta esposizione mediatica in concomitanza con la fine del matrimonio di lei, hanno scelto di mantenere un profilo baso. La relazione è stata vissuta nel rispetto della privacy, soprattutto all'inizio, per quanto possibile. Ora che sono più sereni, ogni tanto si mostrano insieme sui social, anche perché sanno di essere circondati dall'affetto di tanti sostenitori, che fanno il tifo per loro e che amano vederli felici.

Leggi anche Ilary Blasi in vacanza Grecia non rinuncia alle griffe: il cappello di paglia costa oltre 600 euro

Il guardaroba delle vacanze della showgirl

Quando è in vacanza, la showgirl ama coniugare semplicità e ricercatezza. Se i look di giorno sono comodi e casual, soprattutto se c'è da fare "la turista", di sera poi ama stupire con outfit più trendy. Nella valigia per Tenerife ha messo anche un completino griffato, che ha mostrato sui social a fan e follower abbinato a un paio di jeans chiari strappati.

Bralette Prada

Il due pezzi è di Prada, composto da bralette con bretelline sottili e inconfondibile logo triangolare in metallo smaltato, ripreso anche sullo slip, lasciato bene in vista dai pantaloni a vita bassissima semi sbottonati. Il reggiseno costa 590 euro, mentre lo slip 400 euro. Immancabile il tocco prezioso e luminoso: orologio, bracciali, collanina e orecchini tutto d'oro.