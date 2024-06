video suggerito

Ilary Blasi sta girando Unica 2: la notizia sul sequel del documentario sul matrimonio con Francesco Totti

Ilary Blasi starebbe girando Unica 2 sull'isola di Ponza. Periodo non proprio perfetto per evitare il boom di turisti isolani e cercare di tenere lontani occhi indiscreti sui giorni che non sarebbero stati solo di vacanza. Today riferisce che fonti sul posto hanno parlato del sequel di Unica, il documentario sul matrimonio, finito in divorzio, con Francesco Totti: "Lavoro top secret si è vociferato per tutto il weekend tra i vicoli e le insenature di Ponza, ma qualcuno della crew ha lasciato intendere che erano lì per le riprese di Unica 2, finora ancora mai annunciato. Ilary Blasi, dunque, starebbe girando il secondo capitolo del docufilm Netflix in cui racconta la sua versione sulla fine del matrimonio con Francesco Totti".

Chi c'era con Ilary Blasi a Ponza

Ilary Blasi ha condiviso da lì un breve video adv in cui sfoggia un bikini mozzafiato, a bordo di una barca poco distante dal porticciolo di Ponza, senza fornire alcun riferimento al progetto Netflix, che sarà sicuramente secretato fino all'annuncio ufficiale. Inoltre, sul sito sono usciti i nomi di chi l'avrebbe accompagnata in questa nuova avventura destinata alla piattaforma: "Insieme a Ilary non c'erano solo sua sorella Melory, l'amica Giorgia Lillo Lori – moglie di Angelo Marrozzini, cugino di Francesco Totti, rimasta molto vicino all'ex moglie del Pupone nonostante il legame di famiglia – e altre due care amiche, ma anche un'intera troupe, macchine da presa e mezzi cinematografici".

Dove sarebbe stato girato Unica 2

Ilary Blasi, sua sorella Melory e le amiche, sono rimaste a Ponza per tutto il weekend e venerdì sera, come avrebbero riferito le suddette fonti, avrebbero girato a Cala Feola, dove sarebbero state riprese in uno dei ristoranti più conosciuti dell'isola. Le chiacchiere al tavolo proprio vicino alla spiaggia avrebbero fatto parte del girato, mentre il resto della cena sarebbe avvenuto a telecamere spente. Il sabato invece le riprese si sarebbero spostate a Palmarola, davanti alla villa di Alda Fendi.

Di cosa potrebbe parlare Unica 2

Cosa si racconterà in Unica 2? Il documentario si è fermato al nodo del famoso caffè con Cristiano Iovino, sintetizzato ironicamente nella falcata finale di Ilary Blasi mentre ne beve uno e si allontana dal bancone di un bar. Nessun riferimento a Noemi Bocchi, se non nella parte relativa al presunto tradimento e allo scoop di Dagospia, nell'inserimento nel contesto familiare allargato, comprensivo dei rispettivi figli, e nemmeno a Bastian Muller, attuale compagno e si vocifera futuro marito della conduttrice Mediaset.

Il cachet di Unica su Netflix

Altra questione sempre sotto la lente è il guadagno dall'operazione. Il cachet di Unica pare si aggirasse intorno ai 700 mila euro, mai confermati, mentre Totti pare ne avesse chiesti addirittura tre di milioni per replicare con la sua versione dei fatti. Al momento, entrambi sono al centro di due gossip diversi: il primo riguarderebbe l'ex Capitano e il desiderio di un figlio con Noemi Bocchi, l'altro è un occhio di bue puntato su Blasi per il suo matrimonio con Muller.