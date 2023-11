Chi sono le sorelle di Ilary Blasi: Silvia e Melory Ilary Blasi ha due sorelle, Silvia e Melory, una più grande e l’altra più piccola di lei. La maggiore di casa ha curato per anni l’immagine pubblica di Francesco Totti, mentre la minore è una ortottista e assistente in oftalmologia. La conduttrice ha uno stretto rapporto con entrambe.

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilary Blasi ha due sorelle, Silvia e Melory. La prima è la maggiore di casa, ha 43 anni, è lontana dal mondo dello spettacolo e per anni ha curato l'immagine pubblica di Francesco Totti. La seconda ha 34 anni e lavora come ortottista. Entrambe sono lontane dal mondo dello spettacolo ma molto unite alla conduttrice, che è la "sorella di mezzo": negli anni l'hanno supportata nei momenti di difficoltà e gioito con lei in quelli di successo.

Chi è Silvia Blasi e che lavoro fa la sorella più grande di Ilary

Melory, Ilary e Silvia Blasi

Silvia Blasi è la sorella maggiore di Ilary. Nata nel 1980, ha 43 anni ed è lontana dal mondo dello spettacolo. Per diversi anni si è occupata dell'immagine pubblica e della comunicazione di Francesco Totti. Fu proprio lei a fare da Cupido tra il calciatore e la conduttrice, come ha raccontato la stessa Ilary nel documentario Unica: "A Natale del 2001 mia sorella mi chiama dicendo che aveva conosciuto Francesco e che lui voleva conoscermi. Allora organizziamo un incontro in un pub a Roma. All'inizio non gli ho dato molta importanza, poi riscendendo a Roma facciamo di nuovo una cena, ci conosciamo meglio, comincia a scrivermi messaggi molto carini, timidi". Tuttavia, la donna avrebbe lasciato il suo ruolo in seguito al divorzio della coppia e pare che sia stato proprio l'ex Capitano della Roma a chiederle di farlo. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la maggiore di casa Blasi è sposata con Ivan Peruch dal 2019. Insieme hanno avuto due figlie, Stella e Nicole, nate rispettivamente nel 2012 e nel 2015.

Chi è Melory Blasi, la seconda sorella di Ilary

Melory è la sorella minore di Ilary Blasi. Ha 34 anni e lavora come ortottista e assistente in oftalmologia. Una strada diversa da quella delle sorelle, dal momento che è l'unica non coinvolta nelle attività imprenditoriali di famiglia. Ha iniziato a seguire la sua passione fin dall'Università: si è laureata in ortottica nel 2012 e ha conseguito poi una seconda laurea in scienze riabilitative delle professioni sanitarie. Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2017 si è sposata con Tiziano Panucci. La sorella Ilary è stata la sua testimone di nozze. Nel 2021 è nata la loro prima figlia, la piccola Jolie, di cui Ilary è stata madrina al battesimo. Melory è ora in dolce attesa del suo secondo figlio, che nascerà a breve.

Leggi anche Ilary Blasi e la frecciatina a Totti e Noemi Bocchi che avevano “spiato” la sua story allo stadio

Il legame di Ilary con le sorelle Silvia e Melory

Ilary Blasi ha sempre avuto uno stretto rapporto con entrambe le sorelle. Sia Silvia che Melory, infatti, le sono state accanto in ogni momento della sua vita, dai successi lavorativi e personali alle difficoltà attraversate negli anni, soprattutto nel rapporto con l'ormai ex marito Francesco Totti. Melory, ad esempio, aveva preso le difese della conduttrice quando sui social le erano stati rivolti insulti sessisti in seguito alla separazione dal calciatore. Ilary ha poi reso partecipi entrambe le donne dei cambiamenti nella sua vita privata: lo scorso inverno infatti aveva presentato a Melory e Silvia il nuovo compagno Bastian Muller, organizzando tutti insieme un weekend sulla neve in Trentino. E sempre lo scorso anno, aveva deciso di trascorrere con le due donne anche il Natale, tornando a casa in famiglia e passando del tempo con le persone più care.