Melory Blasi è incinta, la sorella di Ilary aspetta il suo secondo figlio Melory sorella di Ilary Blasi, annuncia la sua seconda gravidanza. La donna, ortottista già mamma della piccola Jolie, aspetta il secondo figlio dal marito Tiziano Panucci.

A cura di Stefania Rocco

Melory, sorella di Ilary Blasi, ha annunciato la sua seconda gravidanza con un video pubblicato sul suo profilo Instagram. La donna, ortottista e già mamma della piccola Jolie, nata nel 2021, aspetta il secondo figlio dal marito Tiziano Panucci. La donna ha dato il grande annuncio con un video in cui compare insieme al marito e alla figlia. È la piccola, con l’aiuto del papà, a disegnare un cuore di carta che poi appoggia sulla pancia della madre, a segnalare il nuovo arrivo in corso.

I like di Ilary e Silvia Blasi

Il filmato condiviso da Melory ha ottenuto migliaia di like, compresi quelli delle sorelle Ilary e Silvia. Non è stato ricondiviso dalla conduttrice dell’Isola dei famosi, probabilmente in segno di rispetto nei confronti dell’amica Silvia Toffanin e della famiglia Berlusconi, editrice di Mediaset, dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. Da ore, infatti, Ilary non aggiorna il suo profilo ufficiale, salvo che per il messaggio di condoglianze pubblicato qualche ora fa.

Chi è Melory Blasi

Melory è la minore delle sorelle Blasi, l’unica a non essere coinvolta nelle attività imprenditoriali della famiglia. Lavora come ortottista ed è già madre di una bambina, nata dal matrimonio con Tiziano Panucci. Nell’ultimo anno, tuttavia, si è esposta più volte a tutela della sorella. In un caso, in particolare, si scagliò contro Alex Nuccetelli, amico di Francesco Totti accusato di avere attaccato in più occasioni Ilary a difesa del suo ex marito. Non ha mai parlato pubblicamente di Totti, invece, dal momento in cui è stata annunciata pubblicamente la separazione dalla conduttrice dell’Isola dei famosi. Anche Silvia, sorella maggiore di Ilary, condivide la riservatezza di Melory e, pur restando sempre vicina alla sorella (e di recente al nuovo fidanzato Bastian Muller), non ha mai espresso la sua opinione a proposito della clamorosa separazione avvenuta in casa Totti.