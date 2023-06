Le condoglianze di Ilary Blasi all’amica Silvia Toffanin: “Berlusconi ha messo il cuore nella tv” Ilary Blasi si stringe intorno all’amica Silvia Toffanin e alla famiglia Berlusconi dopo la notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi. La conduttrice dell’Isola dei famosi e quella di Verissimo sono amiche da oltre 20 anni.

A cura di Stefania Rocco

Ilary Blasi si stringe intorno all’amica Silvia Toffanin dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, morto oggi a 86 anni. La conduttrice dell’Isola dei famosi – reality la cui diretta, prevista per questa sera, è stata sospesa per lasciare spazio a uno speciale realizzato per ricordare l’uomo che fondò il gruppo Mediaset – ha affidato al suo profilo Instagram il messaggio di condoglianze indirizzato all’amica Silvia e all’intera famiglia Berlusconi.

Il messaggio di condoglianze di Ilary Blasi

“La televisione è stata il cuore della sua vita e nella televisione ha messo il cuore. Sono molto vicina alla sua famiglia e a Silvia cui faccio le mie condoglianze”, è questo il testo del messaggio pubblicato da Ilary sul suo profilo Instagram ufficiale. La conduttrice è legata all’amica Silvia Toffanin da un rapporto che dura da oltre 20 anni. Si incontrarono dietro le quinte del preserale Passaparola, condotto da Gerry Scotti. Silvia e Ilary, entrambi all’inizio della loro carriera televisiva, erano state scelte come letterine.

Silvia Toffanin è la compagna di Piersilvio, figlio di Silvio Berlusconi

Silvia Toffanin è legata alla famiglia Berlusconi in virtù del legame, ormai ventennale, con il compagno Piersilvio Berlusconi, secondogenito dell’ex leader di Forza Italia. Piersilvio è anche vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset. È per questo motivo che Ilari ha scelto di rivolgersi anche all’amica Silvia nel suo messaggio di condoglianze. Sono decine i personaggi della televisione italiana che si sono stretti intorno alla famiglia Berlusconi nel ricordo di Silvio Berlusconi. Numerosi coloro che, arrivati a Mediaset proprio per volere di Berlusconi, si sono commossi in diretta televisiva o radiofonica ricordando l’ex leader di Mediaset scomparso oggi. Berlusconi era stato ricoverato venerdì 9 giugno all’ospedale San Raffaele di Milano. Era reduce da un lungo ricovero, durato 45 giorni, cui era stato costretto da una polmonite subentrata in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Era stato dimesso tre settimane fa ma l’improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute lo aveva costretto a un secondo ricovero. Le condizioni di salute dell’ex leader di Forza Italia sono precipitate nella notte. Questa mattina, circondato dai suoi figli e dalla moglie Marta Fascina, Silvio Berlusconi è morto.