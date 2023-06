L’Isola non va in onda per la morte di Berlusconi: il cambio programmazione Mediaset e Rai L’isola dei Famosi stasera non andrà in onda, così come Paperissima. A partire dalle 20.00 su Canale 5 andrà in onda uno speciale Tg5 sulla morte di Silvio Berlusconi. Ecco come cambia la programmazione delle reti Mediaset e Rai.

Come cambia la programmazione Mediaset e Tgcom

Lo Speciale Tg5 subentrato a Mattino 5 dopo l'annuncio del decesso di Berlusconi (con Federica Panicucci in lacrime) andrà in onda non stop fino alle 18.20, con una breve interruzione fino al nuovo blocco delle 20.00. Nella breve interruzione, verrà mandato un film ancora da definire. La prima serata finirà intorno 00.00 e tutta la giornata garantirà le due normali edizioni del TG5, con tutte le notizie del giorno, delle 13.00 e delle 20.00.

Anche Italia 1 cambia la sua regolare programmazione prevedendo, nella fascia orario del mattino e del primo pomeriggio, Una Mamma per Amica (fino alle 16.30 circa) e poi Supergirl. La prima serata vedrà la sostituzione del film White Elephant – Codice criminale, thriller del 2022 con Bruce Willis, con Il mio amico Nanuk e a seguire La piccola principessa.

Come cambia la programmazione in Rai

La Rai al momento ha previsto: su Rai 1 al posto della diretta di Unomattina (e delle trasmissioni a seguire) subito in onda un'Edizione Straordinaria del Tg1. In prima serata Speciale Porta a Porta al posto della prevista replica di Blanca. su Rai 2 il Tg2 Italia con focus sulla morte del leader di Forza Italia, mentre su Rai 3, dalle ore 11.00, è stato previsto uno Speciale Tg3.

Rai Teche e RaiPlay: "Album Berlusconi"

Rai Teche ricorda Silvio Berlusconi (Milano, 29 settembre 1936 – 12 giugno 2023), l'uomo che per oltre un quarto di secolo ha polarizzato come nessun altro simpatie e antipatie degli italiani, pubblicando su RaiPlay una ricca antologia di contenuti d’archivio che ripercorre i passaggi più importanti della vita pubblica del politico e imprenditore italiano: Album Berlusconi. Dagli inizi come costruttore nella Milano degli anni '70 alla stagione della TV commerciale negli anni '80, passando per l'avventura del Milan, fino all'ingresso sulla scena politica del Paese, con la sua forte personalità il Cavaliere è stato un protagonista indiscusso della storia italiana per due decenni sia dai banchi del governo che da quelli dell'opposizione.

Come cambia la programmazione di La7

La prima serata di La7 cambia insieme a Mediaset e Rai: al posto di Yellowstone è previsto Speciale TgLa7 dedicato a Silvio Berlusconi condotto da Enrico Mentana dal titolo I Mille volti di Berlusconi con materiali di repertorio, analisi e ricordi personali del direttore del TG La7 e degli ospiti previsti in studio per un racconto a 360 gradi dell'ex Premier.

