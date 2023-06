Funerali di Stato per Silvio Berlusconi: saranno celebrati mercoledì 14 giugno in Duomo a Milano I funerali di Silvio Berlusconi saranno celebrati mercoledì 14 giugno presso il Duomo di Milano. Domani la salma sarà trasferita negli studi di Mediaset per la camera ardente.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Si svolgeranno mercoledì 14 giugno i funerali di Silvio Berlusconi, morto oggi all'ospedale San Raffaele. La funzione sarà celebrata all'interno del Duomo di Milano e la Presidenza del Consiglio ha deciso di organizzare i funerali di Stato. La salma per ora è stata trasferita dai familiari nella loro villa di Arcore e domani sarà spostata negli studi di Mediaset a Cologno Monzese, dove sarà allestita la camera ardente.

Funerali di Stato in Duomo a Milano

Come previsto dalla legge legge 36 del 7 febbraio 1987, saranno organizzati i funerali di Stato per Silvio Berlusconi. Il riconoscimento è infatti previsto per i presidente della Repubblica, del Senato, della Camera dei deputati, del Consiglio dei Ministri e della Corte costituzionale, sia che il decesso avvenga durante la permanenza in carica, sia che avvenga dopo.

Ai funerali parteciperanno, infatti, la più alte cariche dello Stato e la funzione sarà interamente a carico del Governo. Sicuramente arriverà a Milano la premier Giorgia Meloni (che ha già mandato un suo messaggio di cordoglio), diversi ministri, compreso Matteo Salvini e Maria Elisabetta Alberti Casellati. Inoltre al feretro saranno riconosciuti gli onori militari all'ingresso e all'uscita della cattedrale.

Ma non solo. Anche i tanti sostenitori e ammiratori dell'imprenditore e leader di Forza Italia potranno partecipare al rito funebre: per questo si è deciso di far celebrare la funzione all'interno del Duomo di Milano, che può ospitare persone anche nell'ampia piazza adiacente.

La camera ardente di Silvio Berlusconi

I familiari, che potevano rifiutare i funerali di Stato, hanno invece deciso che almeno per il primo giorno la camera ardente si svolga in forma privata nella loro casa di Arcore: l'accesso, in questo caso, sarà limitato esclusivamente alle persone che lo conoscevano e che intrattengono rapporti con la sua famiglia.

Già domani la salma sarà, però, trasferita negli studi di Mediaset a Cologno Monzese, sempre in provincia di Milano, dove invece sarà consentito l'accesso anche al pubblico.