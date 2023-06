Meloni: “Berlusconi tra i più influenti della storia d’Italia, raggiungeremo per lui tutti gli obiettivi” Anche Giorgia Meloni ha voluto salutare sui social Sivlio Berlusconi, scomparso stamattina all’età di 86 anni. Descrivendolo come un combattente e uno degli uomini più influenti di Italia, la presidente del Consiglio ha promesso: “Con lui abbiamo combattuto, vinto e perso molte battaglie. E anche per lui porteremo a casa gli obiettivi che insieme ci eravamo dati”.

A cura di Annalisa Girardi

"Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente", dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commentando la notizia della morte di Silvio Berlusconi. "Era un uomo che non aveva mai avuto paura di difendere le sue convinzioni. E sono stati esattamente quel coraggio e quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia di Italia. A consentirgli di imprimere delle vere e proprie svolte nel mondo della politica, della comunicazione, nel mondo dell'impresa", aggiunge la leader di Fratelli d'Italia, che fu ministra proprio durante uno dei governi di Berlusconi.

Per poi concludere con la promessa di raggiungere tutti gli obiettivi che il centrodestra si è dato: "Con lui l'Italia ha imparato che non doveva mai farsi imporre dei limiti, ha imparato che non doveva mai darsi per vinta. Con lui abbiamo combattuto, vinto e perso molte battaglie. E anche per lui porteremo a casa gli obiettivi che insieme ci eravamo dati. Addio Silvio".

Meloni ha ricoperto la carica di ministra per la Gioventù dopo le elezioni del 2008. L'anno seguente Alleanza Nazionale, di cui faceva parte, si è unita a Forza Italia per formare il Popolo della Libertà, il tentativo di Berlusconi di unire tutto il centrodestra. Nel 2011, a causa della crisi economica, il governo di Berlusconi naufragò e l'anno successivo Meloni si candidò per le primarie del PdL, che però Berlusconi decise di non disputare. Proprio a causa di questa decisione Meloni fondò Fratelli d'Italia, formando comunque un'alleanza con lo schieramento del Cavaliere. Alle ultime elezioni del 2022 politiche il centrodestra unito di FdI, Forza Italia e Lega è risultato vittorioso e Berlusconi è stato rieletto in Senato.