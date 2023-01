Ilary Blasi presenta Bastian Muller alle sorelle, le foto in famiglia col nuovo compagno Vacanze sulle montagne del Trentino per Ilary Blasi in compagnia della sorella Silvia e di un gruppo di amici. Presente anche Bastian Muller, segno che la conduttrice ha già provveduto alle presentazioni ufficiali.

A cura di Stefania Rocco

Le montagne del Trentino hanno fatto da sfondo alle presentazioni ufficiali tra Bastian Muller e la famiglia di Ilary Blasi. La conduttrice si è ritagliata qualche giorno da trascorrere in montagna insieme alla sorella Silvia, al marito di lei, Ivan, e a un gruppo di amici. All’allegra compagnia, e le foto postate sui social lo dimostrano, si è aggiunto anche il compagno dell’ex moglie di Francesco Totti che entra così a far parte dell’affiatato e seguitissimo (in rete e dai paparazzi) “clan Blasi”. La storia d’amore tra i due non conosce battute d’arresto. Una volta uscita allo scoperto accanto al nuovo compagno, Ilary ha smesso di nascondersi e appare finalmente felice di esibire l’uomo che è tornato a farle battere il cuore.

Bastian Muller sorride insieme ai familiari di Ilary Blasi

A giudicare dalle foto postate in rete (una da Ivan, cognato di Ilary, e l’altra da un’amica della conduttrice), Bastian sembrerebbe essersi perfettamente integrato nella famiglia Blasi. L’imprenditore tedesco sorride guardando l’obiettivo mentre siede accanto alla compagna, circondato dagli amici di lei. E appare perfettamente a suo agio anche nella foto tutta al maschile scattata mentre brinda con una pinta di birra insieme al marito di Silvia Blasi e ad alcuni amici.

Bastian (in basso a sinistra) accanto a Ilary Blasi nella foto postata su Instagram da un’amica della conduttrice

Chi è Bastian Muller

Bastian Muller Pettenpohl, nuovo compagno di Ilary Blasi, è un imprenditore tedesco erede di una famiglia di costruttori. Fa coppia fissa con la conduttrice da prima di Natale. Non è chiaro in che circostanze i due si siano conosciuti ma pare che la loro relazione sia già diventata importante. Bastian lavora nell’azienda di famiglia, la Pettenpohl, che si occupa di perforazione di pozzi profondi. Insieme a un socio, inoltre, è a capo di una società che si occupa di pubblicità digitale e che, come la Pettenpohl, ha sede a Wachtersbach, a cinquanta chilometri da Francoforte.