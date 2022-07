Separazione Totti-Ilary, Alex Nuccetelli risponde a Melory: “Dice che parlo troppo?” Alex Nuccetelli risponde all’attacco di Melory, la sorella di Ilary Blasi, sulle pagine del Corriere della Sera. Nuove dichiarazioni anche sulla storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi.

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sta lasciando una lunga scia di parole, rimbrotti e pettegolezzi collaterali. Era inevitabile. Il protagonista più in vista è Alex Nuccetelli, l'amico di. È molto presente lo storico pr delle notti romane sui giornali. Nuove dichiarazioni sono state rilasciate oggi al Corriere della Sera dopo che la sorella di Ilary Blasi, Melory, ha scritto su Instagram: "Certi amici farebbero bene a restare in silenzio". Non si è fatta attendere la reazione di Alex Nuccetelli.

Le nuove dichiarazioni di Alex Nuccetelli

Alex Nuccetelli ha rilasciato nuove dichiarazioni al Corriere della Sera cercando di togliersi la cattiva nomea delle ultime ore: "Non è vero che li ho presentati io, manco per niente", dice quando gli viene fatto notare che si dice che avrebbe presentato lui Noemi Bocchi a Francesco Totti: "Mi ricordo soltanto che erano presenti ad una delle mie serate del venerdì al “Profumo spazio sensoriale” di piazza dei Giochi Delfici, a Vigna Clara, punto". Poi l'attacco alla sorella di Ilary Blasi:

Ho letto che Melory, la sorella di Ilary, se l’è presa con me perché parlo troppo, mi è dispiaciuto. Ma se Ilary si è messa con lui, lo deve soltanto a me. Lo so io quanto ho penato per sistemarli, le ho cambiato la vita, eddai.

La somiglianza di Noemi Bocchi e Ilary Blasi

Si parla molto della somiglianza di Noemi Bocchi a Ilary Blasi, ma Alex Nuccetelli non è d'accordo: "Ilary era una bambola, Noemi è più bassina". Poi sull'idea di Noemi che avrebbe avuto di Francesco:

Pure lei all’inizio su Francesco era scettica, non è che è lanciata subito. “L’altra sera sono stata al torneo e c’era l’amico tuo”, mi ha raccontato dopo il primo incontro. Tutto lì. […] Certo se dopo tutti questi mesi e tutto questo casino ancora si frequentano, è segno che qualcosa tra loro esiste, che non è solo amicizia. E che c’è di male?

"Noemi Bocchi è un'ottima madre"

Per molti, la differenza d'età sarebbe stata determinante, ma anche in questo caso Alex Nuccetelli risponde: "È già donna, un’ottima madre, un tipo tranquillo". Qualità che Francesco Totti avrebbe da subito apprezzato, ma resta il rapporto forte con Ilary Blasi in relazione ai tre figli: "Si sono comunque amati tantissimo, sono genitori meravigliosi, che hanno educato i tre figli nella normalità, senza viziarli".