Melory Blasi ha partorito: la sorella di Ilary è diventata mamma per la seconda volta Melory Blasi, la sorella minore di Ilary, è diventata mamma per la seconda volta. Con una story ha annunciato il nuovo arrivato in famiglia. La conduttrice si trova però in America, a New York, per festeggiare l’anniversario con Bastian Muller: “Non vedo l’ora di conoscerlo”, le parole per il nipote appena nato.

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Melory Blasi ha partorito. La sorella di Ilary Blasi è diventata mamma per la seconda volta: è nato il secondo figlio, dopo Jolie, venuta al mondo due anni fa, con il marito Tiziano Panucci. L'annuncio è arrivato attraverso una story condivisa su Instagram, pubblicata a sua volta dalla zia, nota conduttrice Mediaset, che al momento si trova a New York per festeggiare il suo anniversario con Bastian Muller: "Non vedo l'ora di conoscerlo", il commento aggiunto alla foto.

L'annuncio di Melory Blasi mamma per la seconda volta

"E all'improvviso arrivi tu" ha scritto Melory Balsi tra le stories ieri, 25 novembre 2023, a corredo della prima foto di famiglia con il nuovo arrivato. Al suo fianco c'è il marito, Tiziano Panucci, sposato nel 2017, e il bebè appena nato: si tratta del secondo figlio, un fratellino per la piccola Jolie, nata nel 2021.

Ph credits Instagram Melory Blasi

La 34enne è la minore delle sorelle Blasi ed è l'unica a non essere coinvolta nelle attività imprenditoriali della famiglia. Lavora come ortottista ed è molto seguita sui social. Nell'ultimo anno si è esposta più volte a tutela della sorella, Ilary Blasi, in particolare per difenderla dagli attacchi di Alex Nuccetelli, amico di Francesco Totti.

Leggi anche Ilary Blasi e la frecciatina a Totti e Noemi Bocchi che avevano “spiato” la sua story allo stadio

La reazione di zia Ilary Blasi al nuovo arrivato in famiglia

Ilary Blasi al momento è lontana dalla famiglia ma non vede l'ora di poter conoscere il suo nuovo nipote. "Non vedo l'ora di conoscerlo" ha infatti scritto tra le stories a corredo della foto della sorella Melory con il bebè in braccio.

La conduttrice televisiva al momento si trova a New York con il compagno Bastian Muller: dopo l'uscita di Unica, il docufilm dedicato alla sua vita e alla separazione da Francesco Totti, è volata in America per festeggiare il suo anniversario con il nuovo fidanzato, "lì dove tutto è iniziato" ha scritto sui social.