Ilary Blasi a New York per il primo anniversario con Bastian Muller: “Dove tutto è iniziato” Ilary Blasi e Bastian Muller festeggiano un anno insieme e scelgono come meta New York. I due si mostrano innamorati e complici, smentendo una volta per tutte, le voci di possibili crisi.

A cura di Ilaria Costabile

Ilary Blasi e Bastian Muller sono ormai inseparabili e per festeggiare un anno del loro amore hanno deciso di concedersi un viaggio a New York. I due nella Grande Mela hanno trascorso una serata indimenticabile, con una cena a lume di candela, per poi dedicarsi il giorno dopo a lunghe passeggiate nei meandri di Centrale Park.

Un romantico anniversario a New York

Una serata in uno dei posti più esclusivi della città, con vista mozzafiato sulla skyline e tanto di scatto a fermare questo momento nel tempo. Ilary Blasi e Bastian Muller abbracciati, stretti l'uno all'altra, con la conduttrice che scrive "After a year". Un anno in cui la coppia si è dedicata a costruire il loro rapporto, alimentandolo e cercando di superare anche i momenti più turbolenti, dovuti alla separazione nient'affatto semplice tra Blasi e l'ex marito Francesco Totti. Nelle storie pubblicate dalla showgirl e dal suo compagno, i due si mostrano felici, complici e intenti a godersi dei momenti che siano solo per loro, tra le strade della città. Lui scrive: "Dove tutto è iniziato" sotto uno scatto in cui ridono di gusto. Ci sono state voci, in questi ultimi mesi, di una possibile crisi tra i due, nate a seguito di apparizioni meno frequenti dell'imprenditore tedesco, ma il festeggiamento di questo anniversario smentisce, ancora una volta, i rumors su una rottura. Semplicemente, una relazione a distanza, va gestita in maniera differente.

Il docufilm di Ilary Blasi

Nel frattempo, il 24 novembre, su Netflix è approdato Unica, il docufilm che ha come protagonista Ilary Blasi che racconta la sua verità. In poco più di un'ora e venti di film, la showgirl parla del suo rapporto con Totti, di cosa ha scatenato la loro crisi, si apre come mai era successo in nessuna intervista rilasciata da quando i due hanno sganciato la bomba sul loro divorzio. Un evento che ha solleticato il gossip, ma non solo, e che ha tenuto banco sulle testate italiane per parecchi mesi.