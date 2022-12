Totti festeggia il primo Natale con Noemi Bocchi, Ilary Blasi a casa con le sorelle Come testimoniano gli scatti sui social, Francesco Totti sta trascorrendo il Natale con Noemi Bocchi e la sua famiglia. Per l’ex capitano della Roma si tratta della prima festività senza l’ex moglie Ilary Blasi, che invece in queste giornate di festa è a casa con le sorelle Melory e Silvia.

A cura di Elisabetta Murina

È il primo Natale di Francesco Totti senza Ilary Blasi. L'ex capitano della Roma sta trascorrendo le festività insieme alla nuova compagna Noemi Bocchi, mentre l'ex moglie è tornata a casa dalla famiglia per la Vigilia. Il tutto è stato documentato sui social con diversi scatti.

Il primo Natale di Totti con Noemi

Dopo aver cambiato casa ed essersi trasferito insieme a Noemi Bocchi in un attico nella Capitale, ora Francesco Totti sta trascorrendo con lei anche le feste di Natale. Sui social sono comparsi alcuni scatti che ritraggono il calciatore durante momenti di intimità familiare con la nuova compagna, in particolare la sera della Vigilia, trascorsa a giocare a tombola con Noemi, con i figli e anche con il fratello Riccardo, tirato in mezzo nella disputa legale con la ex moglie. La piccola Isabel si diverte in compagnia di Sofia, figlia avuta da Noemi Bocchi con l'ex marito. Le due piccole hanno subito instaurato un bel legame. In più, nella giornata di oggi (25 dicembre) sui social del Pupone è comparso un selfie che lo ritrae insieme alla figlia Chanel.

Ilary Blasi festeggia in famiglia il Natale

In occasione della Vigilia di Natale, Ilary Blasi è tornata a casa dalla famiglia. Come testimoniano gli scatti condivisi su Instagram, la conduttrice sta trascorrendo le festività insieme alle sorelle Melory e Silvia e si sta dedicando alla preparazione del tradizionale pranzo del 25 dicembre aiutando in cucina. Per lei si tratta del primo Natale senza l'ormai ex marito Francesco Totti, che è con la compagna Noemi Bocchi, ma non c'è nessuna traccia della nuova fiamma Bastian Muller, con cui è stata immortalata di recente prima durante un weekend sulla neve e poi mano nella mano in città.