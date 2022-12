Totti e Noemi pronti per il Natale insieme, sui social la prima foto della nuova casa addobbata Noemi Bocchi e Francesco Totti pronti a trascorrere il primo Natale insieme. Via Instagram, la compagna del Pupone ha mostrato la prima foto della loro nuova casa, con tanto di albero addobbato e la scritta “Work in Progress”.

A cura di Elisabetta Murina

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono pronti a festeggiare il primo Natale insieme. Tra loro non c'è nessuna aria di crisi, come avevano fatto pensare alcuni scatti del settimanale Diva e Donna, ma la voglia di iniziare presto un nuovo capitolo delle loro vite. La conferma arriva da una foto che la nuova fidanzata del Pupone ha condiviso oggi su Instagram, in perfetto stile natalizio, che mostra il loro nuovo nido d'amore.

La prima foto di casa Totti- Bocchi (con l'albero di Natale)

Sul suo profilo Instagram, Noemi Bocchi ha pubblicato la prima foto dell'interno della casa in cui vive con Francesco Totti. Lo scatto mostra l'albero di Natale che la coppia ha allestito in occasione delle feste, oltre all'ampio soggiorno con vetrate a vista e un lungo tavolo in legno. La coppia ha scelto il nuovo appartamento, un super attico in un complesso di lusso, situato nel quartiere residenziale di Vigna Clara, nella zona di Roma Nord. Prima di questa foto "ufficiale" erano stati gli occhi attenti dei paparazzi di Chi a scovare i due innamorati durante il trasloco: Noemi era stata avvistata sul terrazzo di casa, anche se aveva cercato in tutti i modi di nascondere il volto per non farsi riconoscere.

La presunta lite tra Totti e Noemi

Solo qualche giorno fa, il settimanale Diva e Donna aveva pubblicato alcune foto della coppia a cena in un ristorante a Roma, che mostravano un clima apparentemente non sereno. Il calciatore gesticolava e appariva scuro in volto, proprio come la compagna. "L'idillio già scricchiola o è solo un piccolo momento di tensione fra innamorati?I gesti dei due innamorati tradiscono una certa tensione che potrebbe ruotare attorno al cellulare". Si tratterebbe quindi della prima lite in pubblico tra Totti e Noemi, scoppiata ipoteticamente per alcuni messaggi sul cellulare. Nel frattempo Ilary Blasi è stata sorpresa con un nuovo uomo, un imprenditore tedesco con cui ha trascorso un weekend a Zurigo .