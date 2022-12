Baci e tenerezze per Francesco Totti e Noemi Bocchi, pronti per il primo Natale insieme Francesco Totti e Noemi Bocchi si scambiano tenerezze in una tranquilla serata romana in compagnia dei loro avvocati. I due si preparano a trascorrere il primo Natale insieme dopo l’annuncio della loro storia d’amore.

A cura di Ilaria Costabile

Foto del settimanale Chi

Noemi Bocchi e Francesco Totti, ormai, sono consapevoli di essere costantemente seguiti dai fotografi e, quindi, abituati a questa nuova routine, hanno deciso di infischiarsene e di mostrare il loro amore senza remore, godendosi tranquillamente anche una serata insieme a favore d'obiettivo. Le foto pubblicate sul settimanale Chi sembrano voler dire proprio questo, i due sorridono, si baciano, scherzano, si scambiano tenerezze e non hanno paura di mostrare la loro complicità.

Baci e carezze a favore di fotografi

Una serata in compagnia dei propri avvocati, non propriamente una cena romantica, ma ciò non significa che la coppia non possa concedersi qualche effusione per concludere la cena. Ed è così che dopo essere usciti dal ristorante romano in cui avevano cenato in compagnia, i due si intrattengono qualche minuto all'uscita, lasciandosi immortalare dai fotografi. C'è Noemi Bocchi che stringe il braccio del suo Capitano, gli prende il volto tra le mani per baciarlo e lui non si ritrae, anzi, ricambia divertito e compiaciuto i teneri giochi della sua compagna. Tra un bacio e l'altro, infatti, i due si avviano verso la casa che hanno preso insieme a Roma Nord, dove già è forte l'idea di famiglia.

Il primo Natale insieme

La coppia, secondo quanto riportato dal settimanale di Alfonso Signorini, è pronta a trascorrere il Natale insieme, il Capodanno sembrerebbe già organizzato e non sarà in quel di Roma, bensì in una calda località vacanziera. Intanto Francesco Totti è volato in Qatar come ambasciatore della Fifa, per prendere parte alle finali dei Mondiali di calcio. A fine dicembre, o a inizio del 2023, la coppia dovrebbe festeggiare il primo anno insieme da quando è iniziata la loro storia d'amore, un evento importante segnato anche dalle difficoltà incontrate in questi mesi in cui la separazione dalla Blasi ha fatto chiacchierare, non poco, i media.