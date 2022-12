Primo Natale in casa Totti-Bocchi, lei si nasconde: le foto della casa quasi pronta Noemi Bocchi, sorpresa dai paparazzi all’ingresso del parco residenziale, si nasconde col cappuccio, ma non si cura del fatto che i ‘famelici’ obiettivi sono appostati anche lungo i balconi di casa per riprendere tutto. Le foto su “Chi” dal 7 dicembre in edicola.

Sarà il primo Natale in casa Totti-Bocchi e il nido d'amore è quasi pronto. Le foto sono su "Chi" disponibile in edicola da mercoledì 7 dicembre. Noemi Bocchi, sorpresa dai paparazzi all'ingresso del parco residenziale, si nasconde col cappuccio, ma non si cura del fatto che i ‘famelici' obiettivi sono appostati anche lungo i balconi di casa per riprendere tutto. C'è il padre di Noemi Bocchi, infatti, che dà un'occhiata ai lavori di ristrutturazione della casa che sarà pronta in tempo per Natale.

La nuova casa

Noemi Bocchi traslocherà insieme all'ex capitano della Roma nella casa che hanno scelto: gli ultimi due piani di un palazzo residenziale di grande prestigio, a Roma nord. Un modo per lei di restare vicina alla vecchia casa. Nel pezzo, firmato dal solito Valerio Palmieri, si riporta che all'interno della casa c'è anche Francesco Totti con l'amico di sempre Giancarlo Pantano, solo che i fotografi non sono riusciti a fotografarlo.

I traslochi in casa Totti–Bocchi.

La pratica della separazione

Questo cambiamento radicale ha spinto Francesco Totti a una determinazione pressoché assoluta nei confronti della "pratica" della separazione di Ilary Blasi. Agli amici, così come riporta "Chi", avrebbe confessato di voler chiudere in fretta la questione, consapevole del fatto che gli costerà moltissimo in termini economici. Stando a quanto stiamo vedendo, nemmeno la nuova vita con Noemi Bocchi deve essere poi così economica. Il primo red carpet a Dubai parlava chiaro: c'era un anello prezioso da diverse migliaia di euro al dito di lei.

La rivelazione del paparazzo

Stando, inoltre, alle ultime dichiarazioni di un paparazzo – Max Scarfone per Libero Quotidiano – Francesco Totti sarebbe davvero felice in questo momento: "Le immagini non mentono, raramente ho trovato Francesco così felice e sereno. Ho delle foto bellissime di Noemi che gioca con Francesco e che fanno capire quanto sia innamorato".