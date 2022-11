Noemi Bocchi indossa un prezioso anello regalato da Totti, sarebbe al suo dito da oltre otto mesi Si dice che il gioiello abbia incisi i nomi Noemi e Francesco. Una testimonianza recapitata ql settimanale Chi sostiene che il prezioso regalo di Totti a Noemi risalga persino a dicembre 2021, dunque prima rispetto alla data che Totti ha indicato come l’inizio della loro frequentazione.

A cura di Giulia Turco

Un diamante è per sempre, almeno si spera. C'è chi è pronto a scommettere che la nuova fiamma di Francesco Totti non sia altro che una nuova versione di Ilary, il porto sicuro per l'ex Capitano, che nel giro di qualche anno potrebbe dimenticarla. Eppure da parte sua le buone intenzioni ci sono tutte: ha preso casa per vivere a pieno il loro amore e le ha persino regalato un preziosissimo anello, nella gioielleria di fiducia dove spesso ha fatto acquisti per Ilary.

Noemi Bocchi ha mostrato l'anello in una Instagram Story

Com'è noto, il profilo social di Bocchi è blindatissimo, ma è ai pochi fedeli seguaci che ha rivelato il prezioso dono ricevuto da Francesco Totti, che è una promessa d'amore. Si dice che il gioiello porti incisi i due nomi, Noemi e Francesco, e che l'ex Capitano lo abbia acquistato in una delle gioiellerie di Eleonora Mantini, a Roma, punto di riferimento per i regali di Ilary in passato. C'è di più. Una testimonianza recapitata alle penne del settimanale Chi sostiene che il prezioso regalo di Totti a Noemi risalga persino a dicembre 2021, dunque prima rispetto alla data che Totti ha indicato come l'inizio della loro frequentazione.

La prima uscita pubblica con l'anello al dito

Il prezioso anello compare al dito di Noemi anche nelle foto scattate sul red carpet dei Globe Soccer Awards 2022 a Dubai, al quale i due innamorati hanno partecipato come coppia ufficiale. Una vetrina importantissima, dalla visibilità internazionale, con la quale Totti ha voluto presentare la sua nuova compagna al mondo. Come evidenzia anche il settimanale Chi, sono evidenti orgoglio e soddisfazione nello sguardo di entrambi, per nulla in imbarazzo o soggezione davanti ai fotografi. Una vera e propria corsa contro il tempo, se si pensa che in soli otto mesi, stando a quanto ha confessato l'ex Pupone, avrebbe archiviato il matrimonio con Ilary, preso casa con Noemi e deciso di rendere pubblica la loro storia.