È sparito il cane che Noemi Bocchi aveva regalato a Cristian, figlio di Francesco Totti

Sarebbe sparito il cane che Noemi Bocchi, nuova compagna di Francesco Totti, avrebbe regalato al giovane Cristian Totti in occasione qualche mese fa. Lo scrive Dagospia in un flash: “Bau Bau. L’affare Totti s’ingrossa ma non abbaia! Non solo Rolex e borsette, ora pare che sia scomparso anche il cagnolino che Noemi aveva regalato a suo tempo a Cristian, primogenito di Ilary e Totti. Dove è finito il cucciolo? Ah, saperlo”.

Tyson, il cane regalato a Cristian Totti

Il cane in questione sarebbe il cucciolo Tyson, che proprio Cristian aveva sfoggiato in una Instagram story pubblicata a inizio agosto. “Benvenuto Tyson”, aveva scritto entusiasta il 17enne, pubblicando una foto di se stesso insieme al cucciolo. Proprio Tyson, secondo Dagospia, sarebbe sparito.

La sparizione di Alfio, il gatto di Ilary Blasi

Poco tempo fa, da casa Totti, era sparito anche Alfio, il gatto di Ilary Blasi. L’animale era stato ritrovato poche ore dopo la scomparsa anche grazie agli appelli accorati della conduttrice dell’Isola dei famosi che, attraverso il suo profilo Instagram, aveva fatto partire una massiccia “caccia al gatto”, sfruttando la sua popolarità affinché la sia aiutasse a ritrovare l’adorato Alfio. Per il momento, non sono comparse sul profilo di Totti o dei suoi figli appelli mirati a ritrovare il cucciolo che Noemi avrebbe regalato a Cristian. Un regalo importante quello di Bocchi, che evidenzia quanto la relazione con Francesco sia diventata importante nell’arco di un solo anno. Il Pupone e la compagna hanno preso casa insieme a Roma nord. Diversi sono gli avvistamenti delle ultime settimane, quando la coppia è stata beccata mentre visitava gli show-room di arredamento all’interno dei quali avrebbero scelto i mobili per la nuova casa. Totti, quindi, avrebbe deciso di lasciare la villa in zona Eur che per quasi 20 anni ha diviso insieme alla ex moglie Ilary Blasi.