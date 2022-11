Francesco Totti e Noemi Bocchi grandi arredi: la coppia sta scegliendo la cucina per la casa nuova Anche nel numero in edicola mercoledì 9 novembre, “Chi” dedica ampio spazio a Francesco Totti e Noemi Bocchi. I due sorpresi a Riardo a scegliere gli arredi per la casa nuova.

Anche nel numero in edicola mercoledì 9 novembre, "Chi" dedica ampio spazio a Francesco Totti e Noemi Bocchi. La neo-coppia è stata sorpresa questa volta tra gli spazi espositivi di una fiera tra le più note per gli arredamenti: la Fiera del Mobile di Riardo. Come si vede dalle foto, i due si muovono tra gli spazi, scegliendo la cucina da comprare per la casa nuova. E infatti: "L'amore inizia in cucina", titola il settimanale in un articolo firmato dal puntuale Valerio Palmieri.

I due viaggiano insieme in scooter

Ora che non c'è più nulla da nascondere, Francesco Totti e Noemi Bocchi vivono una serenità ritrovata. Su "Chi" vediamo tutte le foto dei due in giro in scooterone. Sono passati i tempi degli appostamenti, del doversi nascondere, del cercare di evitare a tutti i costi i paparazzi. Ora c'è tutto alla luce del sole: in foto, sembrano quasi gli attori di "Vacanze Romane", Gregory Peck e Audrey Hepburn.

Ilary Blasi smentisce il flirt con Israilovici

Intanto, il nuovo incontro legale è alle porte: l'11 novembre c'è la seconda tappa della sfida Totti-Blasi. Il nodo da sciogliere è sempre quello: le borse griffate di lei, i preziosi di lui. Secondo un'anticipazione del Fatto Quotidiano, le borse sarebbero tornare in possesso di Ilary Blasi in maniera fortuita e non, come è stato fatto trapelare dai legali di lui, tramite una restituzione in segno di distensione di Francesco Totti. Intanto, anche Ilary Blasi si muove sul piano del gossip. Poche ore fa, via Instagram, ha smentito il flirt con l’immobiliarista Edmondo Israilovici: "Lo conosco da quindici anni, mi ha visto nascere".

"Sulle copertine dei giornali scandalistici come mio uomo Edmondo, detto Mondo. Hanno detto che tira un'aria di flirt. Secondo me tira un'ariaccia e basta", ha detto Ilary Blasi. Poi ha lasciato il tag sulla storia e un appello alle sue follower: "Donne, Mondo è single, approfittatene".