Ilary Blasi smentisce il flirt con Edmondo Israilovici: “Lo conosco da 15 anni, mi ha visto nascere” Ilary Blasi, per la prima volta dal momento in cui è finito il suo matrimonio con Francesco Totti, ha smentito un flirt attribuitole. In questo caso, quello con Edmondo Israilovici.

A cura di Stefania Rocco

Ilary Blasi è rimasta in silenzio per mesi sui flirt che le sono stati attribuiti. Ha taciuto di fronte a gossip sempre più insistenti, preferendo lasciare che facessero il loro corso invece di esporsi. Ma qualche ora fa la conduttrice sembrerebbe avere cambiato tattica. È accaduto in occasione dell’ultima relazione attribuita alla conduttrice, quella con l’immobilkiarista Edmondo Israilovici.

Il video di Ilary Blasi con Edmondo Israilovici

Poche ore fa, proprio mentre si trovava a cena con l’immobiliarista, Ilary ha deciso di smentire l’ultimo gossip che la riguarda. E lo ha fatto nel suo stile, ridendoci sopra. Dopo averlo inquadrato in una sua story, Ilary ha detto: “Sulle copertine dei giornali scandalistici come mio uomo Edmondo, detto Mondo. Hanno detto che tira un'aria di flirt. Secondo me tira un'ariaccia e basta. Com’era il titolo della copertina? Il mondo di Ilary. Mondo, cosa si prova a stare sulle copertine dei giornali scandalistici”. Quindi, ha chiesto al diretto interessato: “Mondo, dimmi la verità: rimorchi di più o ti ho bruciato. Da quanto ci conosciamo? 15 anni? Diciamo che mi hai visto crescere, sei molto più anziano di me”. Infine, ha lanciato un appello alle sue follower: “Donne, Mondo è single. Vi lascio il tag, approfittatene”. Ilary ha chiuso le sue storie pubblicando una foto scattata con Edmondo. Nessun nuovo amore, dunque.

I flirt attribuiti a Ilary Blasi

Sono tantissimi i flirt che sono stati attribuiti a Ilary Blasi nel corso degli ultimi mesi. I pettegolezzi più insistenti la volevano legata a Cristiano Iovino, fascinoso personal trainer con la passione per i viaggi. Ma Blasi, a differenza di quanto fatto dall’ex marito Francesco Totti, non ha confermato nessuna delle relazioni che le sono state attribuite. Dopo la separazione, continua a vivere la sua vita da single. Mai da sola, frequenta gli amici di sempre, le sorelle e, soprattutto, la si vede insieme ai suoi figli. E adesso che anche la relazione con Edmondo è stata smentita, sul fronte sentimentale sembrerebbero non esserci novità.