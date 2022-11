Ilary Blasi paparazzata nella notte con un uomo, le foto della cena con Edoardo Ilary Blasi è stata paparazzata a cena con un uomo di nome Edoardo, lontano dal mondo dello spettacolo: sarebbe un immobiliarista e con lui la conduttrice sarebbe uscita nella notte. Le foto e le info da Diva e Donna.

A cura di Gaia Martino

Foto da Diva e Donna

Mentre Francesco Totti prende casa con Noemi Bocchi, Ilary Blasi potrebbe aver trovato una nuova compagnia. Il nuovo numero di Diva e Donna ha pubblicato in esclusiva le foto della famosa conduttrice televisiva a cena con un uomo sconosciuto al mondo dello spettacolo. Se fino ad oggi ogni nome accostato a lei dopo Totti era frutto soltanto di voci di corridoio, questa volta ci sarebbero le prove di un incontro nella notte: l'uomo misterioso si chiamerebbe Edoardo.

Le foto di Ilary Blasi a cena con Edoardo

Ilary Blasi è stata pizzicata a cena in dolce compagnia. La copertina di Diva e Donna rivela che nella notte la celebre conduttrice televisiva "è uscita con un uomo". Si chiamerebbe Edoardo e fa l'immobiliarista, stando a quanto raccontato dalla rivista. Non emergono nuovi dettagli, se non fotografie scattate dai paparazzi durante la serata:

Copertina di Diva e Donna

Intanto Totti prende casa con Noemi Bocchi

Mentre Ilary Blasi tiene massimo riserbo sulla sua vita privata, Francesco Totti non si nasconde più ai paparazzi: nell'ultimo numero del settimanale Chi è stato fotografato mentre con Noemi Bocchi e le rispettive figlie visitano una casa, un alloggio apparentemente molto lussuoso posizionato tra Roma Nord e il centro città. La frequentazione cominciata a Capodanno, come raccontato dall'ex calciatore, e consolidata a marzo, proseguirebbe a gonfie vele: i due, pronti per la convivenza, stanno cercando senza fare segreti il loro nido d'amore. Intanto la "guerra" per la separazione prosegue: lo scorso 25 ottobre il Corriere della Sera ha fatto invece sapere che l'ex capitano della Roma aveva teso una mano verso l'ex moglie restituendole tutte le sue borse. Sono rimaste a lui le scarpe della conduttrice mentre Ilary Blasi possiede ancora tutti i suoi Rolex.