Totti prende casa con Noemi Bocchi, le foto dell’appartamento di lusso visitato con le figlie Francesco Totti e Noemi Bocchi sono in cerca di una casa che possa diventare il loro nido d’amore. La coppia è stata immortalata dal settimanale Chi mentre visita un lussuoso appartamento. Con loro anche le figlie.

A cura di Daniela Seclì

Noemi Bocchi e Francesco Totti con le figlie. Fonte: Chi

La relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi procede a gonfie vele. Lo dimostrano gli scatti pubblicati dal settimanale Chi. I paparazzi hanno immortalato la coppia in giro per Roma in compagnia della piccola Isabel – figlia minore del calciatore e Ilary Blasi – e la figlia di Noemi Bocchi, come una vera e propria famiglia allargata. Secondo quanto racconta il magazine diretto da Alfonso Signorini, la casa su cui avrebbero puntato gli occhi per trasformarla nel loro nido d’amore sarebbe decisamente lussuosa.

Le foto di Totti e Noemi Bocchi, la coppia è pronta a convivere

Noemi Bocchi e Francesco Totti, Fonte: Chi

Che Noemi Bocchi e Francesco Totti stiano cercando casa, è fatto noto. Il settimanale Chi, ha aggiunto un ulteriore tassello, pubblicando le foto della coppia mentre è in visita a uno degli appartamenti presi in considerazione. Con loro anche le figlie. Si tratta di un alloggio apparentemente molto lussuoso:

Non è una dimora qualunque. Parliamo di attico e superattico in un condominio di lusso fra Roma nord e il centro città. Il fatto che con Totti e Noemi ci siano anche le bambine suggerisce che la casa che stanno visitando sarà proprio il loro nido d’amore, quello dove vivranno loro e dove vivranno i loro figli, in base agli accordi di separazione.

Totti e Noemi, una perfetta famiglia allargata

Francesco Totti, Noemi Bocchi e le rispettive figlie. Fonte: Chi

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la loro separazione lo scorso luglio. Secondo il settimanale Chi, in tribunale definiranno i tre dettagli chiave dell’addio: “L’assegno di mantenimento per i figli, l’amministrazione della villa di famiglia all’Eur e la gestione dei tre ragazzi”. Intanto, ha preso una piega decisamente seria la relazione tra il quarantaseienne e Noemi Bocchi. Secondo quanto dichiarato dall’ex calciatore, la frequentazione con l’attuale compagna sarebbe cominciata a Capodanno e si sarebbe consolidata a marzo. A novembre sono già pronti per la convivenza. I due sono stati in grado di creare un’armoniosa famiglia allargata. Basta vedere il legame tra le due bambine, che negli scatti di Chi (vedi in alto, ndr) si tengono per mano. Di seguito le foto del condominio di lusso dove potrebbero andare a vivere.