Francesco Totti e Noemi Bocchi: “Condividono gioie e dolori, con lei il Pupone si sente a casa” La relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi è ormai ufficiale. Alcune fonti vicine alla coppia, hanno raccontato come i due starebbero costruendo la loro vita insieme.

A cura di Daniela Seclì

La relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi è ormai ufficiale. È trascorso poco più di un mese da quando Francesco Totti ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, in cui dichiarava: "Noemi? La frequentavo come amica, con gli amici del padel. La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022". Da allora, la coppia ha iniziato a vivere la relazione alla luce del sole. Sul settimanale DiPiù, alcune fonti vicine ai due, hanno raccontato come starebbero costruendo la loro vita insieme.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: una famiglia allargata

Francesco Totti avrebbe pian piano introdotto i suoi figli alla conoscenza della sua nuova compagna. In effetti, alla festa di compleanno del calciatore erano presenti sia i suoi figli che Noemi Bocchi, inoltre Chanel è stata avvistata mentre si recava a casa della compagna di Totti. Una fonte ha fatto sapere al settimanale DiPiù:

Con Noemi al suo fianco Francesco si sente sereno, a casa, al centro di una nuova famiglia. Francesco fa sul serio e ormai gli capita sempre più spesso di portare con sé i figli quando sta con Noemi. Fanno tanti progetti insieme. Insieme condividono gioie e dolori.

Con Noemi Bocchi, Francesco Totti fa sul serio: spunta l'anello

Intanto, Francesco Totti non si pone più problemi quando si tratta di apparire in pubblico con Noemi Bocchi. La coppia, infatti, è stata avvistata allo stadio durante la partita di Ligue 1 tra Monaco e Clermont. Inoltre, nelle foto pubblicate dal settimanale Chi, si nota un anello al dito di entrambi. Insomma, è evidente che il Pupone stia facendo sul serio con Noemi Bocchi. Sul fronte Ilary Blasi, invece, al momento tutto tace. La showgirl non è ancora stata paparazzata in dolce compagnia. Nella sua vita sembra esserci posto solo per i figli.