Le foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme al ristorante con i figli, spunta anche un anello Il nuovo numero del settimanale Chi mostra le immagini di Francesco Totti con la nuova compagna Noemi Bocchi al ristorante. I due non si nascondono più: con loro ci sono anche i figli mentre sfoggiano un prezioso anello.

A cura di Gaia Martino

Foto di Chi

Mentre si avvicina il primo incontro in tribunale con l'ormai ex moglie Ilary Blasi, in programma per il 14 ottobre, Francesco Totti non si nasconde più ed è tra i protagonisti del nuovo numero di Chi insieme alla fidanzata Noemi Bocchi. Le nuove immagini scattate dai paparazzi ritraggono la coppia sorridente e complice al ristorante: "Una cena in famiglia" si legge, alla quale hanno partecipato anche Isabel e i figli di lei. Al dito di entrambi, a sorpresa, è spuntato un prezioso anello.

Francesco Totti e Noemi Bocchi al ristorante con i figli

Francesco Totti fa sul serio con Noemi Bocchi: al dito di entrambi è già spuntato l'anello. Nelle foto scattate dai paparazzi del settimanale Chi si vede la coppia a cena in un ristorante della Capitale con lo stesso accessorio al dito: "Una promessa giunta dopo 10 mesi d'amore ufficiali che prelude a un futuro insieme", e mostra quanto la loro relazione sia ormai ben solida, vista anche la presenza a cena con loro, a parte di alcuni amici, anche dei figli. Con il Pupone c'è infatti Isabel, poi i due figli di lei che appaiono accanto alla mamma all'uscita.

Foto da Chi

I due ormai non si nascondono più, anzi, "lei ha preso in mano la situazione" si legge sulla rivista, facendo riferimento anche al fatto che pochi giorni fa ha organizzato la festa a sorpresa del nuovo compagno, riuscendo a coinvolgere anche i figli, nello stesso ristorante dove chiese a Ilary Blasi di sposarlo.

Starebbero cercando una casa dove andare a vivere insieme

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini racconta dei passi importanti che la coppia ha deciso di fare insieme. Ci sarebbe un progetto in cantiere, ovvero quello di trovare una casa per andare a vivere insieme. Francesco Totti e Noemi Bocchi starebbero cercando una soluzione ideale per ospitare anche i figli in base agli accordi di separazione. La prima udienza per Totti e Ilary è prevista per il 14 ottobre, tra due giorni: si affronteranno al fine di risolvere anche la questione delle borse che l'ex Capitano giallorosso ha ammesso di avere nascosto.