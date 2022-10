Totti e Ilary in tribunale il 14 ottobre, Blasi chiede la restituzione delle borse nascoste dall’ex Prima udienza in tribunale per Francesco Totti e Ilary Blasi che, il 14 ottobre prossimo, si affronteranno in vista della restituzione delle borse della conduttrice nascoste dall’ex capitano della Roma.

A cura di Stefania Rocco

Il primo incontro in tribunale tra Francesco Totti e Ilary Blasi è previsto per il prossimo 14 ottobre. La conduttrice dell’Isola dei famosi e l’ex marito si affronteranno al fine di risolvere l’annosa questione delle borse che l’ex capitano della Roma, nell’ormai celebre intervista al Corriere, ha ammesso di avere nascosto. Una collezione di un certo valore che comprende oggetti firmati da brand prestigiosi come Chanel, Gucci e Dior. E della quale Ilary, attraverso il suo avvocato Alessandro Simeone, chiede l’immediata restituzione.

Francesco Totti ha nascosto le borse di Ilary Blasi

Proprio le borse di Ilary nascoste da Totti erano state al centro di uno dei passaggi più incredibili della famosa intervista al Capitano. Denunciando la sparizione dei suoi Rolex (che Ilary avrebbe portato via dalle cassette di sicurezza di famiglia insieme al padre), Francesco aveva ammesso di avere preso come pegno la collezione di borse della ex moglie. “E che dovevo fare?”, aveva raccontato sorridendo, “Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio, ma non c’è stato verso”. Lo scambio non c’è stato, evidentemente. C’è stata però la burla del video condiviso dalla simpatica conduttrice su Instagram. Un filmato scanzonato e irriverente nel quale Blasi si inquadra di fronte a un negozio Rolex, sorride, mima il gesto di chi intende sgraffignare qualcosa, e perfino tagga l’ex marito che l’aveva pubblicamente accusata di averlo tradito.

Francesco Totti chiede la restituzione dei suoi orologi

Per ottenere indietro le borse di Ilary, l’avvocato Simeone ha presentato un’azione di reintegrazione a difesa del possesso, in seguito alla quale il giudice civile ha fissato l’udienza prevista il 14 ottobre prossimo. Un’azione analoga presenteranno a breve i legali di Totti, affinché sia esaminato il caso dei preziosi orologi spariti, orologi dei quali Francesco intende chiedere l’immediata restituzione. Niente di fatto, sotto il profilo privato, in vista di un avvicinamento civile tra i due. I rapporti tra Ilary e Francesco restano tesi, nonostante lo scherzetto social della conduttrice. Blasi e Totti continuano a vivere entrambi nella mega villa all’Eur, trincerati ognuno nella propria porzione da circa 700 metri quadri. Nessuno dei due intenderebbe cedere. Dovrà essere il tribunale, anche in questo caso, a dirimere la questione.