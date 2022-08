Ilary Blasi ritrova il gatto il gatto smarrito a Sabaudia: “Alfio è stato trovato” Dopo diverse ore dall’allarme lanciato, Ilary Blasi fa sapere che il suo gatto Alfio, smarrito questa mattina a Sabaudia, è stato ritrovato. L’annuncio con una Instagram story.

A cura di Gaia Martino

Ilary Blasi questa mattina ha lanciato l'allarme su Instagram, chiedendo aiuto per la notizia ricevuta da Sabaudia: "Aiutatemi a ritrovare Alfio il mio gatto Sphynx". Il suo amico a quattro zampe si era smarrito in zona lungomare, dove ha la residenza nella quale l'ex marito Francesco Totti starebbe ora trascorrendo le vacanze. Il gatto per fortuna è stato ritrovato. Con una nuova story la celebre conduttrice ha ringraziato tutti per l'attenzione.

L'annuncio di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha trovato il suo gatto Alfio, l'ultimo arrivato in famiglia – nel 2021, dopo Donna Paola, della stessa razza – che questa mattina dava per smarrito. In poche ore è stato ritrovato, "Grazie a tutti, Alfio è stato trovato. In particolare voglio ringraziare la Dott.ssa Sangiorgio e la signora Alessandra" ha scritto la conduttrice tra le sue story.

La conduttrice ha due gatti, entrambi di razza Canadian Sphynx, Alfio e Donna Paola, caratterizzati dall'assenza di pelo. Nel maggio 2021 la famiglia Blasi Totti diede l'annuncio della new entry: "Welcome Alfio" scrisse Ilary in un post a corredo di una foto del gatto.

La conduttrice ora è in vacanza in Croazia

La brutta notizia per la Blasi è arrivata mentre si trova in Croazia con la figlia Isabel. Dopo il Ferragosto nelle Marche, aveva fatto rientro a Sabaudia per prendere la figlia Isabel, in vacanza con il padre come da accordi, per raggiungere la sorella Silvia, il cognato, le nipoti e una coppia di amici sull'isola. Si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in barca, documentandoli con alcuni video e foto condivisi su Instagram. Stamattina la notizia del suo gatto Alfio – smarrito nel luogo dove nelle ultime settimane si sarebbe consumato lo scontro coniugale a causa della vicinanza tra l'ex marito Francesco Totti e la nuova compagna Noemi Bocchi – per fortuna ritrovato in poche ore.