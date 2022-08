Totti a casa di Noemi Bocchi a vedere la Roma: “Li ho sentiti commentare la partita” Durante la puntata de L’Estate in Diretta la conduttrice Carolina Rey rivela di aver sentito con le sue orecchie Francesco Totti commentare la partita della Roma a casa di Noemi al Circeo, ora che il campo è stato lasciato libero da Ilary Blasi.

A cura di Giulia Turco

Sembra che Francesco Totti abbia con Noemi Bocchi molti interessi in comune. Entrambi sono appassionati di sport, non a caso si dice che si siano conosciuti su un campo da padle, ma non è un mistero che la nuova fiamma dell'ex capitano segua anche il calcio con fervore. Tutto il contrario di Ilary che invece non ha mai nascosto il suo disinteresse totale durante il suo matrimonio con Totti, figuriamoci ora. Difficilmente la vedremo ancora sulla tribuna di uno stadio.

Lo scoop sull'origliata a casa di Noemi al Circeo

Ecco invece che i due "innamorati" avrebbero trovato nel calcio un punto d'incontro. Stando alle ultime indiscrezioni, a Noemi Bocchi non dispiace affatto trascorrere romantiche serate sul divano a commentare la Roma con Francesco Totti. A rivelare l'ultima chicca di gossip è la conduttrice Carolina Rey che, nella puntata de l'Estate in diretta di mercoledì 24 agosto si è lasciata andare allo scoop. "Mi dispiace tanto raccontarlo, ma gli autori mi hanno convinto. L’altra sera li sentivo commentare la partita della Roma", ha detto a Roberta Capua e Gianluca Semprini. Potrebbe trattarsi della partita Roma Cremonese di lunedì 22 luglio. "Francesco Totti è andato a vedere la partita della Roma al Circeo a casa di Noemi. Io ero lì perché il mio bimbo sta lì con i nonni e io sto facendo un po’ la spola… il comprensorio della casa di famiglia è lo stesso".

(Totti va a casa di Noemi, foto Chi)

Le fughe d'amore di Totti a casa di Noemi Bocchi

D’altronde che Totti e Noemi stiano facendo fughe clandestine per vedere sul litorale laziale non è un mistero. La donna avrebbe rinunciato alle tradizionali vacanze in Sardegna per trascorrere un po’ di relax insieme a Francesco Totti lontano dagli occhi indiscreti del gossip, che tuttavia è riuscito a ricostruire un quadro piuttosto chiaro. Secondo le ultime di Chi, l’ex Capitano avrebbe incontrato Noemi in compagnia dei suoi figli e della piccola Isabel, prima che la mamma Ilary Blasi corresse a riprenderla per portarla in vacanza in Croazia con sé. Così Totti avrebbe approfittato del via libera per tornare dalla sua fiamma e trascorrere con lei altre notti d’amore.