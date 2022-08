Totti passa un’altra notte con Noemi, Ilary Blasi furiosa corre a riprendersi la figlia Isabel Ilary Blasi sarebbe andata a riprendersi la figlia Isabel a Sabaudia dando il via libera all’ex marito Francesco Totti, beccato fuori l’abitazione della nuova compagna. “Chi” mostra le foto della fuga notturna che non sarebbe l’unica mossa azzardata compiuta: il Pupone avrebbe di nuovo fatto incontrare Isabel con i figli di Noemi Bocchi.

L'attesa stava diventando insopportabile e così Francesco Totti ha deciso di cedere. Il nuovo numero del settimanale Chi racconta di una "fuga" notturna del Pupone dalla sua Noemi Bocchi, che nonostante si trovi a pochi km di distanza da lui, a San Felice Circeo, avrebbe dovuto tenere distante adesso, per risolvere prima la questione giuridica con Ilary Blasi. "Quei pochi km di distanza sono stati fatali" si legge sul magazine i cui fotografi erano pronti a documentare la mossa, messa in pratica dopo che l'ex moglie aveva ripreso con sé la figlia Isabel.

Ilary Blasi va a riprendersi Isabel e vola in Croazia

Sul magazine si legge che dopo il Ferragosto nelle Marche Ilary Blasi ha deciso di fare rientro a Sabaudia per riprendere la figlia Isabel, che era in vacanza con il padre come da accordi. Insieme mamma e figlia sono volate in Croazia: la showgirl ha raggiunto sua sorella Silvia che si trova lì con il marito, le nipoti, lo zio e una coppia di amici, dando così il "via libera" all'ex marito che ha colto la palla al balzo per fuggire dalla sua nuova fiamma.

La fuga di Francesco Totti da Noemi Bocchi

Ha provato a starsene tranquillo a Sabaudia ma i tempi dell'incontro con gli avvocati, per chiudere il matrimonio con Ilary Blasi, si sono dilatati, e l'attesa è diventata insopportabile. Così l'ex Capitano giallorosso è stato beccato dai paparazzi mentre in macchina, con una coppia di amici, ha raggiunto l'abitazione al Circeo di Noemi Bocchi. "Esce dalla macchina a testa bassa e varca la porta d'ingresso" – si legge sul magazine che ha aggiunto le foto che lo incastrano – "L'ingresso è stato registrato alle 22.30, mentre l'uscita, fino alle 2 di notte, non c'è stata". Totti si trovava in auto con una coppia di amici: la macchina si è fermata proprio dove Noemi aveva parcheggiato pochi giorni fa, per far scendere l'ex calciatore.

Ma non risulta essere questa l'unica mossa azzardata del Pupone. Si legge che – durante il soggiorno a Sabaudia con Isabel – avrebbe continuato a portare la piccola a giocare con i figli della nuova compagna, gesto che avrebbe fatto "traboccare il vaso nei rapporti già difficili con la Blasi che si è arrabbiata".