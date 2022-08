Ilary Blasi di nuovo in vacanza, Ferragosto nelle Marche nel paese d’origine dei genitori Ilary Blasi è tornata a condividere sui social la sua prima estate senza Francesco Totti, dopo l’annuncio ufficiale della separazione. Ha trascorso il Ferragosto nelle Marche, tra Cagli e Frontone, nei paesi d’origine dei genitori. Con lei anche la sorella Melory.

A cura di Elisabetta Murina

Continua la prima estate di Ilary Blasi senza Francesco Totti. Dopo le vacanze in Tanzania, quelle a Sabaudia e la fuga sulle Dolomiti, la conduttrice ha deciso di trascorrere il Ferragosto in famiglia, nel paese d'origine dei genitori, insieme alla sorella Melory.

Le foto di Ilary Blasi in vacanza nelle Marche

Come testimoniano gli scatti social di questi giorni, la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha trascorso il Ferragosto tra Cagli e Frontone, nelle Marche, paesi d'origine dei genitori. Qualche giorno di relax lontano dal caos della città, passato con la famiglia e con la sorella Melory. Una passeggiata tra le bancarelle, poi un saluto alla nonna Marcella, alla quale ha fatto vedere anche un video del simpatico gatto Dior, e qualche foto con gli abitanti che l'hanno riconosciuta e fermata per le stradine. Ilary Blasi è apparsa spensierata e serena mentre sorseggia un caffè in casa, con alle spalle le colline marchigiane, o mentre mangia un gelato. Il tutto immortalato sui social e mostrato ai suoi due milioni di follower.

Il viaggio sulle Dolomiti dopo aver lasciato Sabaudia

Nei primi giorni di agosto, Ilary Blasi ha condiviso alcune foto che la ritraggono in vacanza sul Lago di Braies. Prima un breve video del meraviglioso paesaggio delle Dolomiti e poi alcuni suoi scatti mentre si gode la bellezza della natura che la circonda. Inizialmente nessun "indizio social" lasciava intuire chi potesse esserci al suo fianco, ma quel che appare certo è che abbia scelto di concedersi del tempo per se stessa e per rilassarsi, lontano dagli occhi indiscreti dei paparazzi. Poi sono comparsi i figli, che l'hanno accompagnata nel suo viaggio in montagna. Nel frattempo Totti e Noemi Bocchi avrebbero fatto un patto per decidere quando uscire allo scoperto, tra il gossip di una presunta gravidanza e lo scambio di chiavi della villa a Sabaudia con l'ex moglie.