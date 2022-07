“Ilary Blasi sta pensando di lasciare Roma e trasferirsi a Milano” Secondo alcune indiscrezioni, Ilary Blasi starebbe valutando l’ipotesi di trasferirsi a Milano per allontanarsi ancora di più da Totti.

A cura di Ilaria Costabile

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è e resterà al centro delle cronache rosa per tutta l'estate, dal momento che nuovi dettagli emergono minuto dopo minuto. Secondo il settimanale Nuovo, infatti, la conduttrice starebbe valutando l'ipotesi di lasciare Roma per trasferirsi a Milano, ma ci sarebbero non pochi ostacoli a questa decisione.

L'ipotesi trasferimento a Milano

Secondo quanto dichiarato sul settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Ilary Blasi starebbe pensando di sposarsi a Milano per avvicinarsi al quartier generale di Mediaset e anche per approfittare della vicinanza della sua amica storia Silvia Toffanin che, ovviamente, la accoglierebbe a braccia aperte. Uno dei motivi principali della scelta sarebbe quello di allontanarsi quanto più possibile da Francesco Totti, dopo il putiferio scatenato dalla loro separazione è probabile che l'ex letterina voglia prendere le distanze da un certo ambiente. Ma non sarebbe così facile l'impresa: i figli, che andrebbero con lei, dovrebbero rinunciare alle loro amicizie, ad una quotidianità già ben definita e, inoltre, Cristian gioca anche nelle giovanili under 17 della Roma, per cui sarebbe davvero complicato far coincidere tutte queste esigenze.

Le trattative per la separazione

Nel frattempo, però, gli avvocati della coppia stanno lavorando affinché si raggiungano i migliori accordi possibili perla separazione. Stando alle prime voci, a Ilary Blasi andrebbe la casa dal valore di 10 milioni di euro, ma ci sono anche altre proprietà che rientrerebbero nella divisione patrimoniale. Intanto, qualcosa in più circa la rottura del secolo sta emergendo e riguarda Totti che, a quanto pare, non avrebbe avuto alcuna intenzione di dividersi da sua moglie, ed è proprio al settimanale Nuovo che Alex Nuccetelli, amico della coppia, dichiara: "Sono convinto che in lui il desiderio di avere Ilary al suo fianco non si sia mai spento".