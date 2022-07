“Francesco Totti non si dà pace, il desiderio di Ilary al suo fianco non si è mai spento” Secondo settimanale Nuovo Totti starebbe vivendo giorni di pieno tormento per la rottura con Ilary Blasi che non è riuscito ad evitare. Nuccetelli torna a parlare: “La decisione l’ha presa lei, era sempre arrabbiata e nervosa”.

A cura di Giulia Turco

Francesco Totti sarebbe in preda alla rabbia e alla malinconia. È lo scenario che il gossip racconta sull’ex Capitano mentre le vacanze di Ilary Blasi non sono ancora finite. Certo, a Francesco Totti questo periodo di solitudine lontano dai figli e da Ilary potrebbe essere utile per riflettere su ciò che vuole veramente. Secondo le indiscrezioni, starebbe vivendo giorni di pieno tormento.

Totti ha dato buca a Formentera per evitare i paparazzi

“Francesco Totti non si dà pace”, scrive il settimanale Nuovo. “La rabbia è tanta… Chi lo conosce bene racconta che avrebbe provato fino alla fine a salvare il rapporto”, racconta la rivista di Riccardo Signoretti. Su questo non ci sono dubbi, era stato lo stesso Totti ad ammetterlo nel comunicato che annunciava la separazione. Le cronache rosa sono certe che per l’ex Capitano siano giorni davvero molto difficili. Il settimanale Chi fa notare che il Pupone ha dato persino forfait al torneo di Padel a Formentera al quale era già stato dato per certo. Avrebbe dovuto partecipare insieme ai suoi colleghi Bobo Vieri, Cristian brocchi, Alessandro Matri, “ma per il troppo clamore mediatico e per evitare i paparazzi alle calcagna lui ha preferito dare buca”. Non è di certo l’estate migliore di sempre.

La decisione di lasciarsi l’avrebbe presa Ilary

Il settimanale Nuovo prosegue chiedendo un ulteriore parere ad Alex Nuccetelli, amico dell’ex coppia, che si è esposto di frequente sulla vicenda. Secondo il pr romano la decisione ultima della rottura l’avrebbe presa Ilary Blasi: “Sono convinto che in lui il desiderio di avere Ilary al suo fianco non si sia mai spento”. Aggiunge che dalla sua prospettiva la loro relazione stava subendo da tempo diversi contraccolpi: “Lei spesso e volentieri gli rispondeva male… Era sempre arrabbiata e nervosa”.