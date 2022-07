Francesco Totti sulla separazione da Ilary Blasi: “Ho provato a superare la crisi, era inevitabile” Dopo Ilary Blasi, arriva la nota ufficiale anche da parte di Francesco Totti. “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”.

A cura di Giulia Turco

Anche Francesco Totti ufficializza la separazione da Ilary Blasi. Dopo il comunicato con le parole della conduttrice, arriva la nota da parte dell'ex Capitano giallorosso che conferma la volontà congiunta di tenere lontano dai riflettori un momento così delicato per la loro famiglia. "Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile", sono le prime parole di Francesco Totti.

Francesco Totti avrebbe fatto di tutto per evitare la separazione

Parole che lasciano intendere il dispiacere dell'ex giocatore, che ammette di aver tentato di salvare la crisi del suo matrimonio fino all'ultimo. "Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli", ha fatto sapere Francesco Totti tramite un comunicato diffuso dall'Ansa in serata, che fa seguito alla nota di Ilary Blasi.

La scelta di non annunciare la separazione con un comunicato congiunto

Stupisce che, contrariamente a quanto previsto, Ilary Blasi e Francesco Totti abbiano scelto di dare l'ufficialità della separazione tramite due comunicati disgiunti. Prima quello di lei, asciutto e conciso:

Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia.

Poi quello di lui, diffuso appena una manciata di minuti dopo e apparentemente più denso di commozione. Arriverà il momento in cui toccherà capire il significato di quelle parole "ho tentato di superare la crisi, ma la scelta pur dolorosa non era evitabile", ma ora è certamente ancora presto per fare valutazioni.