Ilary Blasi ufficializza la separazione da Francesco Totti: “Rispettate la nostra famiglia” Così Ilary Blasi ha confermato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, tramite un comunicato diffuso dal suo agente. “La separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia”.

A cura di Giulia Turco

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati, la loro separazione è ufficiale. "Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia", ha fatto sapere Ilary Blasi all'Ansa tramite un comunicato diffuso dal suo agente. Un comunicato che mette a punto le indiscrezioni sulla crisi della coppia circolate già dallo scorso febbraio. È la fine di un'amore, di un'era e di un sogno nel quale milioni di italiani hanno creduto fino all'ultimo.

Come si sono conosciuti Ilary Blasi e Francesco Totti

È il 2001 quando il Capitano della Roma nota la presenza di Ilary Blasi in tv, giovane letterina di Passaparola. È amore a prima vista. Totti racconta di aver pensato ‘Voglio sposarla’ sin dal primo istante. Sarebbe successo tutto per davvero, di lì a pochi anni. Dopo il primo incontro in un pub, sotto osservazione della sorella della letterina, Francesco Totti riesce ad ottenere il numero di telefono di Ilary. “Ci siamo conosciuti tramite amici e la sorella Silvia”, racconta Totti nel 2018 a Verissimo. “Eravamo in un pub a Roma, ma lei era nera perché le avevano rubato il telefonino. Non mi filò di pezza. Era ancora fidanzata e io pensai ‘adesso, poi si vede’”.

La prima dichiarazione ufficiale e la maglia: "Sei unica"

Francesco Totti le ha pensate tutte per conquistarla, compreso il gesto d’amore che sarebbe rimasto impresso nella storia del calcio e delle cronache rosa. Il 10 marzo 2002 invita Ilary a vedere il derby all’Olimpico. “Stava in tribuna e io feci una bella partita e uno dei miei gol più belli, così alzai la maglietta”. La scritta ‘6 Unica’ è rimasta impressa nella memoria di tutti: è stata la prima dichiarazione ufficiale. Pensare che tra loro non era scattato ancora nemmeno il primo bacio.

Il matrimonio da favola all'Aracoeli di Roma

La proposta di matrimonio arriva nella romantica cornice del litorale romano, a Santa Severa. Qui Totti ha riservato un ristorante e ha stupito Ilary sulle note di ‘L’emozione non ha voce’ di Celentano. È la loro canzone d’amore. Ilary è già incinta di Christian, il primogenito, e accetta la proposta su un tappeto di petali rosa. Si sposano il 19 giugno 2005 nella Chiesa dell’Aracoeli di Roma: Ilary ha appena 24 anni e Francesco 29. È uno dei matrimoni più ricordati di sempre. Le nozze vengono trasmesse in diretta su Sky e i ricavati devoluti beneficenza.

L'amore coronato dalla nascita dei tre figli: Christian, Chanel e Isabel

Per 20 anni il loro amore prosegue a gonfie vele, almeno stando all’immagine pubblica che ne hanno voluto restituire. Nel 2007 nasce Chanel e nel 2017 arriva la più piccola di casa, Isabel. “Ho fatto tre figli con lo stesso uomo, non è da tutte”, afferma Ilary lo stesso anno in un’intervista a Vanity Fair. Il ritiro di Totti dalla carriera calcistica sembra corrispondere al desiderio di allargare la famiglia. “Lei è tutto per me, mi ha regalato tre perle, la sto portando sulla strada della quarta”, dice lui a fine 2019. Più cauta lei, che appena un mese dopo da Fabio Fazio tira il freno: “Dice tante cose ma poi decido io. Tre è il giusto compromesso, è anche un bel numero. Se Francesco lo vuole davvero, lo farà con un’altra”.

Il commovente addio al calcio di Totti con la famiglia in campo

Il 28 maggio 2017 Francesco Totti gioca la sua ultima partita della sua carriera calcistica. Finisce 3 a 2 per la Roma la partita contro il Genoa e al termine inizia una festa grande in campo con il saluto ai suoi tifosi e con la famiglia al completo al suo fianco. Ci sono la moglie Ilary e i loro tre figli, in una fotografia indimenticabile di un momento di grande commozione per l’Italia intera.

La dedica di Totti per i 40 anni di Ilary

Un altro momento indimenticabile della loro storia è scandito dai 40 anni di Ilary Blasi, che nel frattempo ha portato avanti una carriera da conduttrice per le reti Mediaset. Immancabili gli auguri del marito che il 28 aprile 2021 scrive sui social la sua dedica ad Ilary: “La metà degli anni li abbiamo passati insieme… ora sei arrivata a 40….abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa, ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta vita insieme. Auguri amore mio”.

La serie tv e il racconto del loro amore

Non poteva che essere raccontato in una serie tv l’amore tra l’ex Capitano e la conduttrice romana. Nel 2021 esce sul piccolo schermo Speravo de morì prima, la serie Sky che racconta non solo le vicende calcistiche di Francesco Totti ma anche la sua vita familiare. Pietro Castellitto e Greta Scarano scandiscono le tappe di un amore che ha accompagnato gli ultimi 20 anni di cronache rosa, ripartendo dal loro primo incontro nel pub romano Il Fungo.

Le indiscrezioni su una presunta crisi a febbraio

A febbraio 2022 le voci su una possibile rottura arrivano come un fulmine a ciel sereno, o meglio, come l’ennesimo gossip privo di fondamento. Le basi per appurare che la crisi era davvero sul punto di scoppiare, però, ci sono eccome. Dapogospia parla della vicinanza tra Ilary e il coreografo Luca Tommasini e di un viaggio insieme in Lapponia. Si parla di litigi, di distanze, di fratture interne alla famiglia. La coppia corre ai ripari: il giorno dopo Ilary pubblica una story di lei e il marito insieme a cena, ma non basta per arginare la bufera.

Le smentite da parte della coppia

Francesco Totti chiede rispetto, bollando le voci come fake news: “Ci sono bambini di mezzo che vanno rispettati e sinceramente mi sono davvero stancato di dover smentire”, dice in un video. La moglie, dal canto suo, inizia una battaglia contro il gossip in tv a suon di smentite. Prima a Verissimo, che le serve l’occasione giusta per non oscurare l’imminente inizio della sua Isola dei Famosi, poi a Belve da Francesca Fagnani. “Parlano di noi perché con Totti lo scoop è assicurato”, si smarca. “Il nostro matrimonio non potrebbe sopravvivere ad un tradimento”, assicura.

Noemi Bocchi nell’occhio del ciclone

Il motivo è che di mezzo c’è già l’identikit di un’altra donna, dettagliato di nome e cognome. Lei è Noemi Bocchi, secondo Dagospia appassionata di Padel così come Totti, e di calcio, naturalmente. Viene fotografata all’Olimpico, durante la partita Roma – Genoa del 5 febbraio, seduta a poca distanza dall’ex Capitano giallorosso. A gettare benzina sulla questione è l’ex marito di Noemi Mario Caucci, Team Manager del Tivoli Calcio, che al Messaggero spiega che la moglie avrebbe dovuto prestare più attenzione rispetto alla sua esposizione mediatica, senza mai smentire realmente le voci. “Penso che da tutta questa storia , se vera, c’è solo che che ne può trarre un vantaggio mediatamente, mentre al Capitano… tutta la mia comprensione”. Da allora la coppia non ha più condiviso foto in comune sui social. L’ultimo scatto insieme risale al 19 giugno 2021, in occasione del loro anniversario di matrimonio: “16 anni di noi”, scriveva Totti.