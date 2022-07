Totti e Blasi, le ultime foto sui social: “La nostra storia non sopravviverebbe a un tradimento” Le ultime foto insieme sui rispettivi social, poi Francesco Totti e Ilary Blasi non hanno più condiviso momenti di vita comune e hanno preferito il silenzio e le smentite al chiacchiericcio continuo rispetto la loro separazione. L’ultima dichiarazione della conduttrice alla Fagnani a Belve: “La nostra storia non potrebbe sopravvivere a un tradimento”.

Le ultime foto insieme sui rispettivi social, in primis quella dell'anniversario di matrimonio del 19 giugno, anno 2021. Poi Francesco Totti e Ilary Blasi hanno condiviso pochissimi altri momenti di vita comune e hanno preferito il silenzio o le smentite al chiacchiericcio continuo rispetto la loro separazione. Niente più vacanze, ricorrenze, nemmeno i compleanni dei figli sono sembrati più gli stessi, ché l'immagine di famiglia unita riusciva ancora a resistere, meno quella di coppia.

"16 anni di noi" scrisse Totti il 19 giugno 2021 a corredo di una romantica foto in terrazza a Roma, dove probabilmente stava avendo luogo la cena organizzata per festeggiare un traguardo coniugale così importante. La Blasi non fece da meno e condivise la stessa foto rimarcando la data delle nozze: 19/06/2005. Successivamente, ad agosto un primo piano di loro innamorati e complici, e a settembre l'istantanea da Disneyland Paris, dove hanno portato la piccola Isabel. Ultimo momento ufficiale su Instagram di serenità, poi, appunto, solo silenzi e smentite.

In particolare, di smentite Totti ne ha fatta solo una, la prima, quella per mettere a tacere il gossip sulla sua nuova fiamma Noemi Bocchi. Chiese rispetto per i figli, si disse stanco, nel video in effetti non sembrava in grande forma. Ilary invece è tornata due volte a dire la sua pubblicamente: prima dall'amica Silvia Toffanin a Verissimo, poi da Francesca Fagnani a Belve. La giornalista le chiese: “La vostra storia d’amore potrebbe sopravvivere a un tradimento?” e la conduttrice seccamente rispose: “No, né dell’uno né dell’altra”.

Di lì a poco, il successo dell'Isola dei Famosi 2022 a coronare professionalmente un anno che non aveva brillato lato privato. Un'edizione molto seguita, grande riscontro sui social, il recupero della credibilità al timone del reality con i fidi opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, senza contare il botta e risposta virale con l'inviato Alvin, che proprio nell'ultima puntata le gridò "Sei speciale, ha ragione Francesco", riportando alla memoria quella tshirt che il calciatore sfoggiò dopo un sofferto gol durante la partita contro la Lazio del 10 marzo 2002, quando i due si stavano appena frequentando e il Capitano volle dimostrarle che non sarebbe stata una storia qualunque. La commozione della conduttrice in chiusura programma disse più di tante parole.