Alvin commuove Ilary: “Aveva ragione Francesco Totti, sei unica”, poi spegne le luci della Palapa L’inviato commuove il pubblico spegnendo le luci del cuore pulsante dell’Isola e anche Ilary Blasi con tenere parole d’affetto. Durante la puntata i due si lanciano freddure e avances ironiche, ma la chiusa non poteva che essere romantica.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si chiude tra ironia e commozione l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2022. La sedicesima edizione del reality, la più lunga nella storia vinta da Nicolas Vaporidis, è stata caratterizzata dal ritorno della coppia Ilary Blasi e Alvin. I due conduttori, amatissimi dal pubblico, si sono stuzzicati a distanza per tre lunghi mesi, poi, in occasione della finale, si sono lasciati andare alle dediche commosse dedicandosi bellissime parole di stima e affetto a vicenda.

Alvin spegne le luci della Palapa

C'è un momento in particolare che ha emozionato il pubblico. Subito prima di eleggere il vincitore, Alvin ha salutato definitivamente l'Isola, spegnendo le luci dei luoghi che hanno ospitato le vicende dei concorrenti. "Questo è il cuore pulsante della Palapa, qui avete visto i naufraghi ridere e scherzare, qui hanno scoperto il loro destino", spiega l'inviato. "Questo è un luogo magico, pieno di emozioni, ma anche per lui è arrivato il momento di riposare", poi con un gesto della mano fa calare il buio. Non resta allora che ringraziare Ilary, la sua spalla a distanza con la quale ha creato una complicità unica. Durante la dedica di Alvin, Ilary non può che emozionarsi. Nelle sue parole c'è l'affetto di un amico sincero: "Aveva ragione Francesco, sei unica". Totti dal canto suo deve aver apprezzato, considerando l'ottimo rapporto che ha con Alvin, amico stretto di Ilary. Sui social, pochi giorni prima, aveva espresso simpatia per l'inviato, che aveva ironicamente gettato la foto di Ilary in mare.

L'affetto tra Ilary Blasi e Alvin

Nel corso della puntata i due conduttori avevano lasciano spazio all’ironia, stuzzicandosi a vicenda con una serie di avances scherzose. “Come sei elegante, stai proprio bene, peccato tu sia già sposato”, ha esordito Ilary collegandosi con l’Honduras. “Grazie, ho scelto il tuo colore preferito. Non so se hai notato”, ha replicato Alvin. L’inviato aveva parlato dell’affetto che lo lega ad Ilary anche nell’intervista rilasciata a Fanpage: “Abbiamo lavorato insieme in parecchi programmi”, ha ricordato. “In Eurogames già traspariva questo rapporto tra me ew dei, il gioco, i doppi sensi, il prendersi in giro, è più di 20 anni che facciamo così”.