Alvin getta in mare Ilary Blasi per l’ultima puntata dell’Isola, la reazione di Francesco Totti Dopo la presunta e mai confermata crisi matrimoniale tra Ilary Blasi e Francesco Totti, torna il sereno. L’ex capitano torna a scherzare sui social, replicando all’ironia di Alvin, collega e amico di vecchia data di Ilary, che getta una foto della conduttrice in mare.

A cura di Giulia Turco

L'edizione più lunga dell'Isola dei Famosi si concluderà con la puntata di lunedì 27 giugno. Un lungo viaggio, capitanato da una squadra vincente: quella formata da Ilary Blasi conduttrice in studio e Alvin in collegamento dall'Honduras. Una coppia solida che ha fatto della loro complicità il punto di forza, ironizzando spesso e volentieri sul chiacchiericcio che li voleva uno contro l'altra. In vista della puntata finale, anche Alvin si è concesso finalmente un bagno tra le acque di Cayo Cochinos e durante l'ultima partita a pallacanestro, si è procurato un occhio nero che si porterà fino in finale.

Alvin scatena l'ironia di Francesco Totti

Il primo, dopo tre mesi e quattro giorni alle Honduras, assicura l'inviato, che si gode il primo momento di relax dall'inizio di questa lunga edizione. Non dimentica l'amica Ilary, che porta simbolicamente con sé a fare il bagno in mare, caricandosi sulle spalle una tela con la sua foto. "So che non ci crederete ma ve lo dico lo stesso: dopo 3 mesi e 4 giorni, sono andato a fare il mio primo bagno al Cayo quest’anno e ci ho portato anche Ilary", scrive Alvin a corredo degli scatti che suscitano l‘ironia anche di Francesco Totti. Il marito della conduttrice interviene e commenta il post: "Numero 1", con l'emoticon degli applausi, in segno di approvazione.

Torna il sereno su Ilary Blasi e Totti

"Ilary, sei pronta?", esordisce l'inviato nelle sue stories, prima di far "tuffare" la fotografia della Blasi in mare. Totti approva l'ironia. Sicuramente, la sua reazione è indice di una rinnovata (o mai persa) complicità tra l'ex capitano e la moglie, che negli ultimi mesi hanno superato la crisi mediatica sulla presunta fine del loro matrimonio. Totti non solo si rende partecipe nel lavoro di Ilary, ma scherza insieme ad Alvin, che è notoriamente un amico di vecchia data della conduttrice. D'altronde durante una delle ultime dichiarazioni pubbliche sulla questione, Ilary aveva assicurato a Francesca Fagnani: "La nostra storia non potrebbe sopravvivere ad un tradimento".