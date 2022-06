Finale Isola dei famosi 2022, finisce così tra Ilary Blasi e Alvin: “Peccato tu sia già sposato” I finti screzi tra Ilary Blasi e Alvin all’Isola dei famosi si esauriscono con i complimenti della conduttrice al suo inviato in occasione della finalissima: “Stai benissimo, peccato tu sia già sposato”.

A cura di Stefania Rocco

“Questa sera stai benissimo, peccato tu sia già sposato”, così terminano i finti screzi tra Ilary Blasi e Alvin che hanno caratterizzato questa edizione dell’Isola dei famosi. Entrambi professionisti della televisioni, la conduttrice e il suo inviato hanno cavalcato la polemica che ha preso piede quest’anno tra gli spettatori del reality show. Tantissimi quelli che hanno pensato che tra i due esistesse una sorta di malumore mal taciuto che avrebbe fatto capolino più volte durante le interazioni tra studio e Honduras in diretta. Così non è stato, Ilary e Alvin lo hanno chiarito. E le ultime battute tra i due lo dimostrano.

Le avances scherzose tra Alvin e Ilary Blasi

“Come sei elegante, stai proprio bene. Peccato tu sia già sposato”, così Ilary Blasi ha accolto Alvin al suo ultimo collegamento dall’Honduras. E l’inviato è stato al gioco: “Grazie. Ho scelto il tuo colore preferito. Non so se hai notato”. Il livello di scambi di questa sera dimostra l’affetto che lega Alvin e Ilary, amica da anni e compagni di gioco nel corso di questa edizione dell’Isola particolarmente fortunata.

Il rapporto tra Alvin e Ilary Blasi

Proprio in un’intervista a Fanpage.it, Alvin ha spiegato che con Ilary non c’è mai stato alcun astio. A legarlo è la profonda complicità maturata in anni di conoscenza: “Credo che quest’Isola abbia scoperchiato le nostre personalità, abbiamo lavorato insieme in parecchi programmi. A Top of The Pops, che era una trasmissione musicale facevamo dei lanci sulle canzoni del momento, quindi la gente non poteva capire davvero chi fossero i conduttori. In Eurogames già traspariva questo rapporto tra me e lei, il gioco, i doppi sensi, il prendersi in giro, perché è più di vent’anni che facciamo così. Il nostro manager Franchino, che purtroppo non c’è più, quando era in giro con me diceva dai mandiamo un messaggio a Ilary prendiamola un po’ in giro e lo stesso facevano loro con me”.