Francesco Totti smentisce la crisi con Ilary Blasi: “Portate rispetto per i nostri bambini” Francesco Totti ha parlato ufficialmente e ha smentito la notizia della crisi con Ilary Blasi, allontanando definitivamente ogni sospetto: “Basta fake news”.

Francesco Totti ha parlato ufficialmente smentendo la notizia della crisi con Ilary Blasi, allontanando definitivamente ogni sospetto: "Solo fake news, non è la prima volta ma questa volta mi sono stancato". Un annuncio fatto pochi minuti dopo la foto di Ilary Blasi, pubblicata mentre era a cena proprio con l'ex capitano della Roma. "A voi che scrivete queste cose", avvisa ancora Francesco Totti, "vi avverto di fare attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno sempre rispettati".

Le parole di Francesco Totti

Francesco Totti ha la faccia seria, il tono della voce è calmo ma deciso. È infastidito dal chiacchiericcio che lo aveva messo già tra le braccia di un'altra donna, nella fattispecie tal Noemi Bocchi.

Ho sentito tante storie su di me e sulla mia famiglia. Non è la prima volta che succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono davvero stancato di dover smentire.

Questa mattina, già il Corriere della Sera aveva fatto sapere la reazione degli ambienti vicini alla showgirl e all'ex calciatore che non sarebbero né in crisi né sul punto di separarsi: "Una smentita sarebbe dare troppa importanza a una notizia che lascia il tempo che trova". Poi, evidentemente, la pressione è cambiata e la pubblicazione di un identikit di Noemi Bocchi, presunta fiamma del Pupone, ha richiesto l'intervento diretto della coppia.

L'identikit di Noemi: la presunta fiamma di Francesco Totti

Noemi Bocchi, incredibilmente somigliante a Ilary Blasi. Per questo motivo, è stata una delle notizie più lette della giornata. Una circostanza curiosa e decisamente corposa per gli amanti del gossip. Proprio Dagospia, infatti, a svelato con precisione l'identità della ragazza: laureata in Economia, lunghi capelli biondi, già sposata e divorziata con Mario Caucci, imprenditore del Tivoli calcio. La passione per il padel in comune, questi gli elementi messi in fila. Ma Francesco Totti e Ilary Blasi hanno ufficialmente smentito.