Ilary Blasi sulla presunta crisi con Totti: “Parlano di noi perché lo scoop è assicurato” Ilary Blasi parla in un’intervista rilasciata al settimanale Chi della presunta crisi con Francesco Totti. La conduttrice ritiene che il motivo per cui si parli ciclicamente di loro è semplicemente per un riscontro mediatico garantito.

A cura di Ilaria Costabile

Tornata alla conduzione dell'Isola dei Famosi per il secondo anno consecutivo, Ilary Blasi è stata al centro del turbine del gossip a seguito della presunta crisi con Francesco Totti, con tanto di possibile fiamma dell'ex campione della Roma. Intervistata dal settimanale Chi, la conduttrice ha commentato aspramente le notizie che sono circolate sulla sua famiglia e sul rapporto con il marito, del quale a detta sua si parla ciclicamente, da quando vent'anni fa sono diventati una coppia.

Ilary Blasi si scaglia contro il gossip sulla crisi

Le foto allo stadio di Francesco Totti e la sua presunta fiamma hanno fatto in poco tempo il giro dei giornali, scatenando l'ipotesi che la coppia più nota d'Italia fosse sul punto di chiudere un rapporto ormai ventennale. Scatti, ma anche indiscrezioni che serpeggiavano tra le pagine delle cronache rosa e commentate così da Ilary Blasi:

Quelle cose lì, sui grandi giornali le leggevo anche io insieme a voi. E, francamente, non abbiamo capito perché siano state dette e scritte. Anche se in vent'anni che sto con Francesco è sempre successo, ogni tot di tempo è capitato che uscissero cose così. Perché parlano di noi? Perché con Totti lo scoop è assicurato. Vuoi la ribalta? Totti è la risposta: erano i primi giorni di guerra in Ucraina e parlavano di me e Francesco, aprivano i giornali con me e Francesco. È stato un bel racconto, anzi no, è stato un brutto racconto.

Davanti a queste notizie infondate, quindi, l'unica cosa da fare secondo la conduttrice è quella di far passare il tutto in sordina, soprattutto se non c'è niente di realmente fondato: "Ogni volta ti devi mettere a fare le smentite? Tanto ricapiterà. Per creare il caso mediatico è stato mischiato tutto su cose aleatorie, ma se hanno una soffiata vera, se ce l'hanno si vede".

L'ipotesi di un'organizzazione

In un'intervista rilasciata a Verissimo, Ilary Blasi ha ribadito di aver ritenuto inopportuno l'atteggiamento dei giornali cartacei che hanno riportato la notizia, dandola come se fosse certa. Inoltre nel salotto di Silvia Toffanin, l'ex letterina ha poi ipotizzato che ci fosse l'organizzazione di qualcuno alle spalle dietro un gossip così corposo, sottolineando comunque il fatto che sia lei che il marito non sono tenuti in nessuna circostanza a divulgare elementi della loro vita privata: "Se n'è parlato anche troppo, non dobbiamo spiegazioni a nessuno", ha sentenziato.