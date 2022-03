Signorini pungola Ilary Blasi sulla presunta crisi con Francesco Totti, la reazione della conduttrice Alfonso Signorini ha ospitato in studio Ilary Blasi durante la finale del Grande Fratello Vip. Così, ha colto l’occasione per stuzzicarla riguardo alle indiscrezioni sulla presunta crisi del matrimonio con Francesco Totti.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ilary Blasi è stata ospite della finale del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 14 marzo su Canale5. La conduttrice si prepara a tornare al timone dell'Isola dei famosi. La nuova edizione avrà inizio lunedì 21 marzo. Il cast dell'adventure game è già stato rivelato. Intanto, Signorini ha colto l'occasione per punzecchiare Ilary Blasi sul gossip circa la separazione da Francesco Totti.

Ilary Blasi e il gossip sul matrimonio finito con Totti

Ilary Blasi, radiosa come sempre, è entrata in studio e ha ironizzato sulla presenza di Alfonso Signorini in tv negli ultimi sei mesi. Lo ha invitato a trovarsi un hobby e a sparire per un po'. E ha aggiunto: "La novità di quest'anno all'Isola erano le coppie, ma qui avete i triangoli. Non vi siete fatti mancare nulla". Allora, il conduttore ha colto la palla al balzo per fare chiarezza sulla vita sentimentale di Ilary Blasi, che secondo le indiscrezioni sarebbe funestata dalla crisi con Francesco Totti: "A proposito di accoppiamenti, di triangoli, visti i rumor che sento sul tuo conto…". La conduttrice, senza scomporsi, è stata al gioco: "Non sai nulla? Hai letto che sono separata in casa e sto divorziando".

La proposta di Signorini: il triangolo Totti – Blasi – Alex Belli

Pronta la risposta di Alfonso Signorini, che ha invitato Ilary Blasi a lasciarsi i pettegolezzi alle spalle e ad aprirsi all'amore libero sdoganato nella sesta edizione del Grande Fratello Vip: "Se vuoi ti posso prestare Alex Belli. Lui è sempre aperto all'amore libero". Ma "con tutto il rispetto", Ilary Blasi ha preferito rifiutare l'offerta e Belli ha abbozzato: "Ilary ha già i suoi problemi, ognuno si tenga quelli che ha". Signorini e Blasi poi hanno cambiato argomento, concentrandosi sulla nuova edizione dell'Isola dei famosi ormai alle porte. Gli affezionati dei reality, non dovranno fare altro che aspettare lunedì 21 marzo, per colmare il vuoto lasciato dal GF Vip.