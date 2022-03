Ilary Blasi al GFVip: “Alfonso il pubblico non ne può più sparisci”, lui: “Sì ora inizio a trombare” Ilary Blasi irrompe nello studio del Grande Fratello Vip per presentare la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Non mancano battutine tra lei e il conduttore del reality, oltre che un riferimento alla presunta crisi con Totti.

A cura di Redazione Spettacolo

Nello studio del Grande Fratello Vip si consuma una staffetta tra reality, Alfonso Signorini accoglie quella che fino a qualche anno fa era stata la padrona di casa dello show, ovvero Ilary Blasi, che a partire dal lunedì 21 marzo inizia la sua avventura con l'Isola dei Famosi. Non mancano frecciatine e anche battute che rendono ancor più pungente questo incontro.

Il consiglio di Ilary Blasi ad Alfonso Signorini

L'ingresso di Ilary Blasi nello studio è accompagnato da applausi scroscianti da parte del pubblico e si chiude con un abbraccio con Alfonso Signorini che le chiede com'è tornare in quella che era stata casa sua: "Sono emozionatissima, tornare qui dove la mia avventura con i reality è partita, ma qui a Cinecittà non c'era nulla solo campagna adesso è tutto Grande Fratello". La conduttrice, poi, ha voluto rivolgere un messaggio ben preciso al conduttore, non solo complimentandosi, ma provando a dargli anche un consiglio:

Io ti devo fare i complimenti Alfonso sei stato bravissimo, soprattutto coraggioso per tutto questo tempo, ma ti dico una cosa da amica, tutti lo pensano ma nessuno te lo dice: Basta, il pubblico è esasperato non ne può più, ti prego Alfonso da stasera sparisci, trovati un hobby, comprati un cane, ma sparisci, chiama Giucas fatti ipnotizzare fino a settembre.

Alfonso Signorini, quindi, non esita a controbattere a tono e ridendo dichiara: "No scusa posso dirti una parola? Forse comincio a trombare eh scusate, qua sono sei mesi che non si batte chiodo".

La crisi tra Ilary e Totti

Non poteva mancare, però, un richiamo al gossip del momento ovvero quello che vuole una profonda crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti, quindi il conduttore chiede spiegazioni sulla questione: "A proposito di accoppiamenti, di triangoli, i rumors che sento sul tuo conto". La showgirl asseconda il gioco e dice: "Ah non sai nulla? Leggi che sono separata in casa e che sto divorziando sì", sull'onda della battuta lui risponde: "Se vuoi ti posso prestare Alex Belli".