“Totti voleva un altro figlio, Noemi minacciata”, ultime notizie e nuovi retroscena sulla crisi Nuovi retroscena sulla crisi che avrebbe travolto Francesco Totti e Ilary Blasi, spingendoli verso una separazione al momento smentita con un’uscita pubblica. Cosa dicono i settimanali di cronaca rosa sulla coppia funambola che starebbe cercando di tenersi in equilibrio sul filo spinato di un gossip sempre più insistente.

A cura di Redazione Spettacolo

Spuntano nuovi dettagli e retroscena riguardo la presunta crisi matrimoniale che ha colpito una delle coppie più amate dello spettacolo italiano. Tra Ilary Blasi e Francesco Totti, secondo il settimanale Chi, sarebbe tornato il sereno, ma non è ciò che pensano altri stimati settimanali di cronaca rosa. Su un aspetto sono d'accordo tutti: un periodo difficile avrebbe messo a dura prova la coppia e la presenza di un'altra donna, Noemi Bocchi, avrebbe complicato non poco la situazione.

"Altro che crisi, le seconde nozze", cosa dice Novella 2000

Nonostante Francesco e Ilary abbiano cercato subito di ribaltare la situazione e smentire il gossip con un'uscita in famiglia in uno dei ristoranti più in vista di Roma, alcuni indizi riportavano ad una vicinanza tra il Pupone e Noemi, come la loro presenza all'Olimpico durante una partita di Serie A della squadra capitolina. A dividerli solo due file di distanza e unirli un amico in comune, Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti e PR della movida romana. Ma, stando a quanto dichiarato da lui stesso su diversi quotidiani, la coppia non sarebbe in crisi, anzi starebbe progettando le seconde nozze per celebrare i 20 anni di matrimonio. Tutto piuttosto surreale, stando alle ultime notizie e al rifiuto di darsi un bacio davanti ai giornalisti.

"Noemi minacciata, Totti smentisce", la versione di Chi

"Totti ha parlato su Instagram, dicendo che si trattava di fake news. Noemi si è rinchiusa tra i suoi affetti più cari, raccontando di aver ricevuto minacce sui social e non solo. Ilary invece ha usato il web mostrandosi a cena con la sua famiglia e riprendendo alla fine il marito, ma senza aggiungere altro", così il settimanale Chi descrive le reazioni al presunto tradimento di Totti con Noemi Bocchi alla presenza di Ilary Blasi. "Un altro segnale di burrasca è stato lo stop definitivo alle riprese della serie televisiva che la coppia doveva realizzare in stile The Ferragnez" aggiungono, portando nuovamente l'attenzione sull'attesa sitcom di Totti e Ilary che sarebbe svanita nel nulla.

Come se non bastasse, l'assenza della conduttrice dell'Isola dei Famosi al compleanno del marito, lo scorso 27 settembre, con tanto di successiva partenza per la Lapponia con l'amico coreografo Luca Tommassini e altri amici, ha gettato un'ombra gigantesca sulla serenità che da sempre li aveva uniti. Una bomba a mano, per finire, è stato vedere il nome dell'attore Luca Marinelli spuntare a fianco a quello della Blasi in un articolo del Corriere della sera, in cui si faceva riferimento alla vita notturna, e totalmente indipendente dal marito, della conduttrice.

"L'invadenza dei Blasi e la voglia di un altro figlio"

La versione del settimanale Oggi si arricchisce di altri dettagli e succosi retroscena. Stando a quanto riportato nell'ultimo numero in edicola, Ilary Blasi e Francesco Totti non avrebbero chiarito, ma proprio per niente. "Di sicuro le ragioni della rottura, se rottura ci sarà, sono più profonde: lei avrebbe voluto girare una sitcom sulla loro routine familiare, lui avrebbe tentennato fino a far morire il progetto; il clan dei Blasi avrebbe preso troppo “campo” nel centro sportivo dei Totti alla Longarina, vicino Ostia. Soprattutto Francesco avrebbe voluto aggiungere un figlio, preferibilmente un maschietto, alla contabilità familiare e lei si sarebbe opposta per ragioni di carriera" si legge sul noto settimanale.

"Pure il distacco dalla Roma sarebbe stata occasione di litigio: l’ex fuoriclasse l’avrebbe voluto più morbido (e sono in molti a scommettere che un Totti “deblasizzato” tornerà in società). E anche se viene segnalato un tentativo di ricucire, per qualcuno siamo già alla fase delle carte bollate e degli studi legali. Fosse vero, ci sarà una battaglia: non sui figli, che entrambi amano troppo per coinvolgerli in una faida giudiziaria, ma sui soldi. C’è da districare e dividere un patrimonio enorme e complesso, perché la Blasi non ha mai voluto sparire dentro o dietro Totti, rivendicando sempre un’autonomia molto estesa, anche economica", conclude amaramente il servizio.