Ilary Blasi e Totti bloccati fuori al ristorante: “Baciarci? Sono 20 anni che lo facciamo” Dopo l’uscita della notizia della relazione con Noemi Bocchi, per Francesco Totti non c’è pace. Casualmente, a poche ore dal gossip, con Ilary Blasi si sono geolocalizzati in uno dei ristoranti più famosi di Roma. I paparazzi li hanno aspettati all’uscita e alla richiesta di un bacio, hanno risposto: “Sono 20 anni che ce li diamo”.

La reazione di Francesco Totti alle domande dei giornalisti

Totti ha pensato bene di uscire dal locale con in braccio la figlia Isabel, una specie di scudo almeno per le domande incessanti, visto che le foto non potevano essere evitate in alcun modo. Insieme a Ilary, sono stati il bersaglio dei flash almeno per una ventina di minuti, il tempo necessario per liberarsi dal capannello di paparazzi e rimettersi al volante per fare ritorno a casa. "Attenti, che non ho l'assicurazione" ha scherzato lui, mantenendo quel profilo ironico che da sempre lo contraddistingue, "dai, fatemi andare che dobbiamo partire per la settimana bianca", ha concluso, sfrecciando via sulla sua auto.

La foto scattata al ristorante mentre i paparazzi aspettavano fuori

Ilary Blasi spiega il valore della linguaccia condivisa su Instagram

Ilary Blasi invece si era defilata in compagnia dell'altra figlia Chanel, ma non è stata risparmiata dagli "assalti" di giornalisti e fotografi. A chi le ha chiesto se la linguaccia condivisa nelle stories IG del pomeriggio fosse una risposta sarcastica al gossip su Noemi Bocchi, che in qualche modo stava minando la serenità della sua famiglia, ha risposto con un sorriso che sì, era proprio un modo per relativizzare una notizia (a suo parere) priva di fondamento. Eppure, il bacio con il marito non c'è stato e il rifiuto, motivato con la consuetudine al gesto in così tanti anni di matrimonio, non è stato particolarmente convincente, o almeno non ha sedato il chiacchiericcio delle ultime ore, condito con nomi e cognomi.

Le parole velenose dell'ex marito di Noemi Bocchi

Intanto, lato Noemi Bocchi, tutto tace. Nessuna reazione sui social e nemmeno sui quotidiani, anzi la chiusura dei suoi profili lascia trasparire tutt'altro da un'apertura sull'argomento. Differentemente dal suo ex marito, Mario Caucci, imprenditore e dirigente sportivo del Tivoli calcio, che ha voluto dire la sua in un'intervista a Il Messaggero: "Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano… tutta la mia comprensione" ha dichiarato, lasciando intendere che la storia potrebbe aver ragione di esistere stando alla capacità della ex moglie di tenere in piedi una situazione così esposta.