Coma Cose in crisi, l'indiscrezione: "Francesca Mesiano in spiaggia con un altro uomo, si baciavano" Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli, conosciuti come i Coma Cose, starebbero passando un momento delicato e ad alimentare le voci sono stati alcuni scatti pubblicati dall'esperta di gossip Deianira Marzano. Nella immagini, la cantante si troverebbe in compagnia di un altro uomo in spiaggia, in atteggiamenti confidenziali.

A cura di Sara Leombruno

Aria di crisi per i Coma Cose. Il duo musicale formato da Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli, che sono una coppia anche nella vita, starebbe passando un momento delicato e ad alimentare le voci sono stati alcuni scatti pubblicati dall'esperta di gossip Deianira Marzano. Nella immagini si vede la cantante in compagnia di un altro uomo in spiaggia, in atteggiamenti confidenziali. Una conferma o smentita da parte dei diretti interessati, però, non è ancora arrivata.

Coma Cose in crisi? L'indiscrezione su Francesca Mesiano in compagnia di un altro uomo

"Ieri ho visto la cantante dei Coma Cose che baciava un altro uomo che non era suo marito in spiaggia in Liguria. E si baciava con uno che ha chiamato ‘Roby'", queste le parole a corredo di uno scatto in cui si vede una donna che, secondo quanto scritto da un utente a Deianira Marzano, sarebbe Francesca Mesiano. La cantante sarebbe stata ripresa in atteggiamenti confidenziali con un uomo in spiaggia. Nel frattempo, sui loro profilo social Fausto Zanardelli e sua moglie stanno continuando a sponsorizzare il loro tour e non hanno rilasciato dichiarazioni per smentire la notizia, né per confermarla. Al momento, questa, resta solo un'indiscrezione.

Non sarebbe la loro prima crisi di coppia

I Coma Cose si sono sposati ad ottobre del 2024 e, prima di diventare marito e moglie, hanno condiviso ben nove anni di fidanzamento. Entrambi non hanno mai nascosto di aver vissuto, nel corso del tempo, anche momenti di crisi, durante i quali si sono interrogati se continuare a stare insieme fosse la cosa giusta. Momenti di difficoltà che hanno spesso raccontato anche attraverso la loro musica, ma alla fine è sempre stato il loro sentimento ad avere la meglio. Gli auguriamo che, nel caso in cui l'indiscrezione fosse vera, possa essere così anche in questo caso.