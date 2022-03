Francesco Totti e Ilary Blasi fanno gli auguri alla figlia Isabel, questa volta ‘separati’ Il gossip su Francesco Totti e Ilary Blasi e la loro presunta crisi non si spegne, anche gli auguri social per la figlia diventano un mistero. Ognuno li ha fatti sul proprio profilo Instagram, a differenza delle volte precedenti.

A cura di Gaia Martino

Un periodo difficile avrebbe messo a dura prova una delle coppie più amate del gossip italiano. Ilary Basi e Francesco Totti, nonostante abbiano cercato di ribaltare la situazione smentendo i rumors che circolavano sul loro conto, non convincono il mondo del gossip a sciogliere i dubbi sulla crisi che potrebbe averli colpiti. E così anche un semplice gesto social per la figlia può essere preso di mira e far parlare ancora di distacco tra loro. La piccola Isabel Totti due giorni fa ha compiuto sei anni e questa volta i genitori le hanno fatto una dedica singola, ognuno sul proprio profilo Instagram, a differenza di quanto capitato negli anni scorsi.

Gli auguri di Totti e Ilary per la figlia Isabel

Mamma Ilary e papà Francesco hanno festeggiato i sei anni della figlia Isabel due giorni fa e anche sui social hanno omaggiato il loro gioiellino come sono soliti fare per i figli, ma questa volta ognuno ha fatto i suoi auguri personali. Eravamo soliti a vederli occupati in viaggi di famiglia o foto di gruppo, questa volta no. Francesco Totti ha pubblicato uno scatto della figlia con scritto: "Auguri luce dei miei occhi. Buon compleanno….6!", Ilary invece un selfie scattato con la piccola e scritto "Tanti auguri amore mio". Un gesto che potrebbe confermare il fatto che in casa Totti Blasi le cose sarebbero cambiate.

Totti all'Olimpico con Noemi Bocchi

Ma i dubbi non rientrano anche perché Francesco Totti era allo stadio Olimpico per seguire la gara della Roma contro l'Atalanta lo scorso 5 marzo e nonostante fosse stato immortalato con suo figlio Cristian in tribuna vip, vicino a lui, fa sapere Dagospia, c'era anche la presunta nuova fiamma, Noemi Bocchi, distante a 60 mt. E chi ha seguito la vicenda saprà che non è la prima volta che i due si troverebbero nello stesso posto. La 34enne, stando a quanto si legge, avrebbe stregato l'ex capitano giallorosso con cui avrebbe una relazione segreta già da tempo.

