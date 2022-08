Ilary Blasi è in vacanza sulle Dolomiti, le foto sui social dopo la partenza da Sabaudia Dopo alcuni giorni di assenza, Ilary Blasi è tornata sui social e ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono in vacanza sul lago di Braies, in Trentino Aldo Adige. È mistero su chi possa esserci con lei, mentre continua a salire la curiosità dei fan. Intanto Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero deciso quando uscire allo scoperto.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo qualche giorno di assenza, Ilary Blasi è tornata sui social. Non si trova più a Sabaudia, dove aveva incontrato l'ex marito Francesco Totti per uno "scambio di chiavi freddo" della loro villa, ma in montagna. La conduttrice, infatti, ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono in vacanza al Lago di Braies, in Trentino Alto Adige, ma è mistero su chi possa esserci con lei.

Le foto di Ilary Blasi in vacanza sulle Dolomiti

Tra le sue storie Instagram di oggi, domenica 7 agosto, Ilary Blasi ha condiviso alcune foto che la ritraggono in vacanza sul Lago di Braies. Prima un breve video del meraviglioso paesaggio delle Dolomiti e poi alcuni suoi scatti mentre si gode la bellezza della natura che la circonda. Non si sa chi possa averla accompagnata in questa fuga dalla città e anche dal litorale laziale, dove invece, stando alle ultime indiscrezioni e foto, si troverebbero Francesco Totti e Noemi Bocchi. Non ci sono "indizi social" che lasciano intuire chi possa esserci al fianco della conduttrice, ma quel che appare certo è che abbia scelto di concedersi del tempo per se stessa e per rilassarsi, lontano dagli occhi indiscreti dei paparazzi.

"Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno deciso quando uscire allo scoperto"

E mentre Ilary Blasi si gode la montagna, l'ex capitano della Roma e la nuova fiamma Noemi Bocchi avrebbero stabilito un accordo. Stando a quanto riporta Il Messaggero, avrebbero deciso di tenere nascosta la loro relazione fino a quando le pratiche di separazione con l'ex moglie non saranno concluse. Solo allora la coppia sarà libera di uscire allo scoperto. Fino a quel momento il loro continuerà a essere un amore segreto, fatto di silenzio stampa e foto rubate dei paparazzi. Addirittura Noemi avrebbe rinunciato alle vacanze in Sardegna per stare accanto a Totti, prendendo in affitto un appartamento in un residence.