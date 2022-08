Ilary Blasi lascia la casa di Sabaudia a Francesco Totti: “Scambio di chiavi e freddo arrivederci” Ilary Blasi avrebbe dato il cambio di guardia all’ex marito Francesco Totti a Sabaudia, località balneare che dall’inizio della loro storia d’amore li ha visti insieme: il Corriere racconta l’incontro tra i due ormai ex coniugi.

A cura di Gaia Martino

Per Francesco Totti e Ilary Blasi questa è la prima vacanza da separati dopo l'annuncio della fine del loro matrimonio, la prima che vede la villa in Sabaudia senza la famiglia felice e al gran completo. Dopo il viaggio in Tanzania, la conduttrice si è regalata altri giorni di relax nella sua località balneare preferita dove sorge la villa che per anni ha diviso con l'ormai ex marito, Villa Volpi. Stando a quanto si legge sul Corriere avrebbe ora dato il cambio a Francesco Totti: uno scambio di chiavi e un freddo arrivederci sarebbero i dettagli di un breve incontro tra i due, protagonisti di una storia d'amore durata 20 anni.

Il cambio di guardia a Sabaudia tra Totti e Ilary

Ilary Blasi va via da Sabaudia per lasciare il posto a Francesco Totti: è questo quanto si legge sul Corriere che racconta il cambio di guardia della coppia nella villa dove hanno trascorso le vacanze degli ultimi 20 anni, insieme con i tre figli Cristian, Chanel e Isabel. La coppia si sarebbe salutata velocemente, scambiando le chiavi di casa e rivolgendosi un freddo arrivederci: si legge che il Pupone dovrebbe restare in vacanza nella località balneare vicino la Capitale con le due figlie e i domestici fino a Ferragosto, mentre il primogenito Cristian farà avanti e indietro per via degli impegni con l'Under 18 della Roma. Ora che è in vacanza, Totti potrà rilassarsi e ragionare su quanto accaduto nell'ultimo mese, sulle voci circolate sul suo matrimonio ormai finito, dopo lo sfogo amaro fatto con l'amico nel quale ha rivelato l'intenzione di voler raccontare la sua versione dei fatti.

L'estate di Francesco Totti prima di Sabaudia

Mentre Ilary Blasi ha documentato le sue vacanze su Instagram condividendo scatti dalla Tanzania, poi da Sabaudia, sul profilo di Francesco Totti a parte immagini sponsorizzate, un silenzio molto rumoroso. Gossip e paparazzi del web hanno raccontato di averlo visto a Montecarlo a giugno con una signora bionda, così come si legge sul Corriere, ed è stato per tutti difficile non immaginare si trattasse di Noemi Bocchi. Poi Dagospia ha raccontato che il Pupone avrebbe trascorso gli ultimi giorni alle Terme dei Papi, a Viterbo, insieme ad un amico. Ora gli aspetta qualche giorno in compagnia delle figlie nella casa dove le ha viste crescere, a Sabaudia, prima di tornare agli impegni di lavoro e nel suo Olimpico per l'inizio del campionato.