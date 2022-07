La rabbia di Francesco Totti pronto a parlare: “A Ilary ho dato tutto quello che potevo” “A Ilary ho dato tutto quello che potevo”, lo sfogo amaro di Francesco Totti dopo le indiscrezioni a proposito del tradimento scoperto da Ilary Blasi e del presunto coinvolgimento della piccola Isabel. Il Capitano sarebbe pronto a raccontare la sua versione.

A cura di Stefania Rocco

La narrazione della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi pende, almeno ultimamente, decisamente a favore della conduttrice. L’ultima ricostruzione avanzata dal settimanale Chi racconta che Ilary avrebbe scoperto il tradimento dell’ex marito dopo averlo fatto seguire da un investigatore privato. Ad allarmarla, pare, il racconto ingenuo della piccola Isabel, che avrebbe confidato alla madre di avere conosciuto due nuovi amici di giochi. Secondo la rivista di Alfonso Signorini, i figli di Noemi Bocchi. Un’indiscrezione che ha ribaltato il racconto, ponendo Totti dalla parte dei “colpevoli”. Ma questa narrazione avrebbe profondamente disturbato il Capitano, al punto che sarebbe pronto a parlare pubblicamente per raccontare la sua versione dei fatti.

“A Ilary Blasi ho dato tutto, sono in pace con me stesse”

“Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e a Ilary, sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo. E sono in pace con me stesso”, avrebbe confidato Totti all’amico Alex Nuccetelli, organizzatore della famosa serata che ha visto riuniti nello stesso locale Totti, Ilary e la bella Noemi. Una precisazione importante perché rende noto il punto di vista del Pupone: non sarebbe da attribuire a lui la responsabilità per la fine del matrimonio con la ex moglie.

Perché l’annuncio della separazione non è stato congiunto

Ma Ilary sarebbe furiosa. A dimostrarlo, secondo una ricostruzione del Corriere, la decisione di lanciare un comunicato stampa singolo per annunciare la fine del suo matrimonio. Francesco avrebbe desiderato scrivere un testo più lungo e accorato, carico di dettagli. Ilary avrebbe invece preteso una dichiarazione telegrafica. Una differenza di vedute che, ancora una volta, li avrebbe portati a discutere. Il risultato? Due comunicati diversi: quello di Ilary stringato e sbrigativo, quello di Francesco più ampio e disponibile al racconto, un testo in cui parla di rispetto nei confronti della donna che definisce ancora sua moglie. Poi le indiscrezioni circa una serie di presunti tradimenti, le vacanze della conduttrice com i suoi figli, l’accordo ancora in alto mare che definirà il divorzio. E, più recentemente, la rabbia del Pupone che sarebbe pronto a farsi sentire.